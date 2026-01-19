En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Rouen. Une femme d'une cinquantaine d'années retrouvée morte en forêt à Oissel

Sécurité. Une femme d'une cinquantaine d'années a été retrouvée morte en forêt à Oissel, dimanche 18 janvier à 14h30 par la police. Son mari avait signalé sa disparition quelques jours plus tôt. Une enquête est en cours. 

Publié le 19/01/2026 à 18h36 - Par Pierre Durand-Gratian
Près de Rouen. Une femme d'une cinquantaine d'années retrouvée morte en forêt à Oissel
Une femme d'une cinquantaine d'années a été retrouvée morte en forêt par la police à Oissel. - Célia Caradec - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur les causes de ce décès.

Une femme d'une cinquantaine d'années a été retrouvée morte en forêt par la police à Oissel, dimanche 18 janvier vers 14h30, à proximité de son domicile, indique le parquet de Rouen.

"Les causes de la mort demeurent inconnues"

Jeudi 15 janvier, son mari avait signalé au commissariat sa disparition. Il n'avait plus de nouvelles d'elle depuis le mardi et a précisé "que sa femme était malade", indique encore le parquet.

Les investigations menées sur le téléphone de cette femme ont permis d'établir qu'elle n'avait pas passé ou reçu d'appel depuis le mardi et que son téléphone avait borné sur ce même relais à Oissel, ce qui a permis de concentrer les recherches. Son corps sans vie a donc été retrouvé par la police.

Le parquet précise que "les causes de la mort demeurent inconnues, dans l'attente des résultats de l'autopsie".

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses Aubignan (84810) 85€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Rouen. Une femme d'une cinquantaine d'années retrouvée morte en forêt à Oissel
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple