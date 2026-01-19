Près de Rouen. Une femme d'une cinquantaine d'années retrouvée morte en forêt à Oissel

Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur les causes de ce décès.

Une femme d'une cinquantaine d'années a été retrouvée morte en forêt par la police à Oissel, dimanche 18 janvier vers 14h30, à proximité de son domicile, indique le parquet de Rouen.

"Les causes de la mort demeurent inconnues"

Jeudi 15 janvier, son mari avait signalé au commissariat sa disparition. Il n'avait plus de nouvelles d'elle depuis le mardi et a précisé "que sa femme était malade", indique encore le parquet.

Les investigations menées sur le téléphone de cette femme ont permis d'établir qu'elle n'avait pas passé ou reçu d'appel depuis le mardi et que son téléphone avait borné sur ce même relais à Oissel, ce qui a permis de concentrer les recherches. Son corps sans vie a donc été retrouvé par la police.

Le parquet précise que "les causes de la mort demeurent inconnues, dans l'attente des résultats de l'autopsie".