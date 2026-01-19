Lisieux. Un jeune de 19 ans grièvement blessé après un accident sur la rocade

Un grave accident de la route est survenu sur la rocade de Lisieux ce lundi 19 janvier. Vers 6h30, une voiture seule impliquée a été accidentée sur la RD613. Les pompiers sont intervenus pour porter secours à la personne occupant le véhicule. Il s'agissait d'un jeune homme de 19 ans.

La gendarmerie sécurisait les voies

Grièvement blessé, celui-ci a été transporté en toute urgence vers le CHU de Caen. La gendarmerie nationale était présente sur les lieux pour sécuriser les voies.