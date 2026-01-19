Ancien C&A à Caen. On sait quels commerces s'y installent bientôt !

Cela fait des années que le bâtiment est inoccupé, et que les rumeurs vont bon train sur son avenir. Alors que des travaux y suscitent la curiosité depuis quelques semaines, nous savons désormais qui s'installera prochainement dans l'ancien C&A du centre-ville de Caen, situé boulevard Maréchal Leclerc.

Au rez-de-chaussée ainsi qu'au premier étage, Mango prendra ses quartiers. La boutique de vêtements, déjà présente à Mondeville 2, mais aussi à Caen, aux Rives de l'Orne, proposera notamment des articles dédiés à l'univers de la maison. Les autres étages seront consacrés à une tout autre activité. C'est une salle de sport qui s'y installera, dont le nom n'est pas encore connu.