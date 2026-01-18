Orne. Deux personnes blessées après avoir percuté un poteau électrique

Un accident de la circulation s'est produit cet après-midi à Silly-en-Gouffern, dans l'Orne. Une voiture a percuté un poteau France Télécom.

Sept sapeurs-pompiers mobilisés

Deux personnes qui se trouvaient à bord du véhicule ont été blessées.

Elles ont été prises en charge par les secours avant d'être transportées à l'hôpital d'Argentan. Les circonstances exactes de l'accident restent à préciser. Sur place, sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés.