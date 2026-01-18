En ce moment Golden KPOP DEMON HUNTERS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bonne table à Rouen. Avec Tartifoule, de la tartiflette à volonté

Loisir. Sur les quais de Rouen, l'enseigne éphémère Tartifoule met à l'honneur la tartiflette, ce plat d'hiver par excellence.

Publié le 18/01/2026 à 11h00
Bonne table à Rouen. Avec Tartifoule, de la tartiflette à volonté
Paul Frances, employé polyvalent, travaille avec Jean-Baptiste Tixier, responsable de Tartifoule.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

En juin dernier, nous avions testé Foule moule, un restaurant spécialisé dans les moules-frites situé juste à côté de l'Entrepôt de Rouen, qui réunit déjà plusieurs restaurants en un seul lieu. Depuis décembre, le concept a changé. Place désormais à "Tartifoule". L'enseigne met désormais la tartiflette, ce plat d'hiver très réconfortant, au centre de sa carte. Côté décoration, les murs sont bleu et blanc et des luminaires en rotin apportent de la modernité au lieu. Côté prix, il faut compter 21,90€ pour la Tartifoule originale, celle aux trois fromages ou pour sa déclinaison normande, au camembert.

Un plat "convivial et familial"

Comme Foule moule, chez Tartifoule, on peut manger de la tartiflette à volonté. Lors de ma venue, j'ai tout de suite voulu tester ce plat, délaissant la pièce de viande et ses frites. Dès le début, je savais d'avance qu'une seule portion me suffirait amplement. J'ai commandé la Tartifoule originale, la tartiflette classique. J'ai été surprise, dans le bon sens du terme : les pommes de terre étaient bien fondantes, les lardons pas trop gras et le reblochon bien présent. C'était une très bonne tartiflette et la portion était déjà bien copieuse pour un midi. Elle était accompagnée d'une salade verte croquante, apportant de la fraîcheur au plat. Pour terminer mon repas sur une note sucrée, je me suis tournée vers un dessert léger : une boule de glace à 2,50€. J'ai choisi comme parfum pistache, un classique indémodable. La glace était onctueuse et parfumée.

La Tartifoule classique et sa salade.La Tartifoule classique et sa salade.

Le responsable des lieux, Jean-Baptiste Tixier, a voulu modifier le concept de Foule moule. "Je voulais continuer le mono produit à volonté tout en respectant le cycle des choses." En hiver, les moules ne sont plus de saison alors que la tartiflette "est un plat convivial et familial" adapté. A tester ! Tartifoule reste ouvert jusqu'à fin mars et Foule moule revient en avril.

Pratique. 5 Quai de Boisguilbert, Rouen. Ouvert du mercredi au dimanche dès 12h puis dès 19h. Tel. 02 32 12 51 84.

Galerie photos
La Tartifoule classique et sa salade.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Cuve à eau de 700 litres
Cuve à eau de 700 litres Saint-Hymetiere-sur-Valouse (39240) 90€ Découvrir
Cuve à eau alimentaire
Cuve à eau alimentaire Saint-Hymetiere-sur-Valouse (39240) 90€ Découvrir
tour de cou rétro au crochet
tour de cou rétro au crochet Bouzonville (57320) 20€ Découvrir
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Bonne table à Rouen. Avec Tartifoule, de la tartiflette à volonté
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple