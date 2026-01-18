Bonne table à Rouen. Avec Tartifoule, de la tartiflette à volonté

En juin dernier, nous avions testé Foule moule, un restaurant spécialisé dans les moules-frites situé juste à côté de l'Entrepôt de Rouen, qui réunit déjà plusieurs restaurants en un seul lieu. Depuis décembre, le concept a changé. Place désormais à "Tartifoule". L'enseigne met désormais la tartiflette, ce plat d'hiver très réconfortant, au centre de sa carte. Côté décoration, les murs sont bleu et blanc et des luminaires en rotin apportent de la modernité au lieu. Côté prix, il faut compter 21,90€ pour la Tartifoule originale, celle aux trois fromages ou pour sa déclinaison normande, au camembert.

Un plat "convivial et familial"

Comme Foule moule, chez Tartifoule, on peut manger de la tartiflette à volonté. Lors de ma venue, j'ai tout de suite voulu tester ce plat, délaissant la pièce de viande et ses frites. Dès le début, je savais d'avance qu'une seule portion me suffirait amplement. J'ai commandé la Tartifoule originale, la tartiflette classique. J'ai été surprise, dans le bon sens du terme : les pommes de terre étaient bien fondantes, les lardons pas trop gras et le reblochon bien présent. C'était une très bonne tartiflette et la portion était déjà bien copieuse pour un midi. Elle était accompagnée d'une salade verte croquante, apportant de la fraîcheur au plat. Pour terminer mon repas sur une note sucrée, je me suis tournée vers un dessert léger : une boule de glace à 2,50€. J'ai choisi comme parfum pistache, un classique indémodable. La glace était onctueuse et parfumée.

La Tartifoule classique et sa salade.

Le responsable des lieux, Jean-Baptiste Tixier, a voulu modifier le concept de Foule moule. "Je voulais continuer le mono produit à volonté tout en respectant le cycle des choses." En hiver, les moules ne sont plus de saison alors que la tartiflette "est un plat convivial et familial" adapté. A tester ! Tartifoule reste ouvert jusqu'à fin mars et Foule moule revient en avril.

Pratique. 5 Quai de Boisguilbert, Rouen. Ouvert du mercredi au dimanche dès 12h puis dès 19h. Tel. 02 32 12 51 84.