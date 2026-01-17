Barneville-Carteret. Un homme de 43 ans transporté dans un état grave à l'hôpital après un accident de la route

Les pompiers sont intervenus pour un accident vendredi 16 janvier vers 14h rue Guillaume le Conquérant à Barneville-Carteret dans la Manche.

Cinq pompiers sur place

Un seul véhicule a été impliqué dans cet accident. Selon les secours, un homme âgé de 43 ans, dans un état grave, a été transporté de façon médicalisée au centre hospitalier de Cherbourg. Au total, cinq pompiers se sont rendus sur les lieux.