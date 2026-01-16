En ce moment Autrement Julien LIEB
Municipales 2026. "On est persuadé que le capitalisme n'a aucun avenir" : Eric Moisan conduit la liste de Lutte ouvrière à Rouen

Politique. A Rouen, Eric Moisan, enseignant de 53 ans, va conduire la liste Lutte ouvrière pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 et porter la parole du communisme révolutionnaire.

Publié le 16/01/2026 à 17h00, mis à jour le 16/01/2026 à 17h10 - Par Pierre Durand-Gratian
Municipales 2026. "On est persuadé que le capitalisme n'a aucun avenir" : Eric Moisan conduit la liste de Lutte ouvrière à Rouen
Eric Moisan, enseignant de 53 ans, est la tête de liste Lutte ouvrière pour les élections municipales de Rouen. - Pierre Durand-Gratian

Lutte ouvrière présente une liste pour les municipales des 15 et 22 mars 2026 à Rouen pour continuer "à faire entendre le camp des travailleurs". Eric Moisan, enseignant de 53 ans, déjà plusieurs fois candidat à des élections notamment à Dieppe, conduit cette liste qui "entend exprimer la colère du monde du travail face aux attaques du patronat et du gouvernement".

"Il y a deux camps : le camp du grand patronat et celui des travailleurs"

Une élection qui est vue comme une tribune pour porter cette vision politique. Pas de proposition concrète pour Rouen ni de "concours de promesses", le parti veut renverser la table et prône un discours révolutionnaire. "On est persuadé que le capitalisme n'a aucun avenir dans notre société", indique le candidat, qui dénonce l'accumulation des richesses "de 1 100 milliards d'euros chez les 500 plus riches de France. Ils se sont enrichis en appauvrissant la majorité de la population", insiste-t-il.

Lui croit à un autre modèle et à une révolte qui doit pouvoir s'exprimer face "aux difficultés de la vie, en termes de pouvoir d'achat, de conditions de travail, de précarité, des inégalités qui explosent ou de la montée des idées réactionnaires, xénophobes, racistes, qui divisent".

Bien conscient qu'il a peu de chances de s'asseoir dans le fauteuil de maire de Rouen, Eric Moisan tient à remettre la lutte des classes sur le devant de la scène. "Il y a deux camps dans la société : le camp du grand patronat et celui des travailleurs, qui doit avoir son mot à dire !"

Municipales 2026. "On est persuadé que le capitalisme n'a aucun avenir" : Eric Moisan conduit la liste de Lutte ouvrière à Rouen
