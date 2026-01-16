En ce moment Stay (If You Wanna Dance) Myles SMITH
Caen. Charlie Anne, de "Top Chef", cuisine pendant 15 jours dans ce restaurant : les réservations sont ouvertes

Economie. Le finaliste de "Top Chef" Charlie Anne, originaire de Cauvicourt, dans le Calvados, proposera sa cuisine pendant deux semaines au sein du restaurant Indigène, situé rue du 11 novembre à Caen.

Publié le 16/01/2026 à 10h04 - Par Lilian Fermin
Charlie Anne va cuisiner au sein de l'établissement Indigène à Caen pendant deux semaines à la fin du mois de janvier. - M6 - Arnaud Scheid

Et si vous dégustiez la cuisine de celui qui a épaté les téléspectateurs, et le jury, de Top Chef ? Charlie Anne, le Caennais malheureux finaliste de la dernière édition, prend possession des cuisines du restaurant Indigène, rue du 11 novembre à Caen, du 26 janvier au 7 février. "L'envie de cuisiner à la maison me trotte dans la tête depuis un moment, et être près de mes lieux de cueillette favoris et de mes coins de paix me manque", explique-t-il.

Menu copieux au prix de 95€

Chaque soir, sauf le dimanche, il proposera un menu en 10 étapes dont il a le secret, au prix de 95€. Deux services sont proposés, à 19h30 ou 20h30. S'il ne délivre pas son menu, il dévoile quelques indices : "Cueillette sauvage, vin nature et produits des copains."

Seulement 20 couverts sont disponibles chaque soir. Le prépaiement est obligatoire, les réservations se font au 07 83 07 82 82.

