Caen. Charlie Anne, de "Top Chef", cuisine pendant 15 jours dans ce restaurant : les réservations sont ouvertes

Et si vous dégustiez la cuisine de celui qui a épaté les téléspectateurs, et le jury, de Top Chef ? Charlie Anne, le Caennais malheureux finaliste de la dernière édition, prend possession des cuisines du restaurant Indigène, rue du 11 novembre à Caen, du 26 janvier au 7 février. "L'envie de cuisiner à la maison me trotte dans la tête depuis un moment, et être près de mes lieux de cueillette favoris et de mes coins de paix me manque", explique-t-il.
Menu copieux au prix de 95€
Chaque soir, sauf le dimanche, il proposera un menu en 10 étapes dont il a le secret, au prix de 95€. Deux services sont proposés, à 19h30 ou 20h30. S'il ne délivre pas son menu, il dévoile quelques indices : "Cueillette sauvage, vin nature et produits des copains."
Seulement 20 couverts sont disponibles chaque soir. Le prépaiement est obligatoire, les réservations se font au 07 83 07 82 82.
