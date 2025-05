Bonne table à Caen. Lynne : un café-boutique convivial

Par une journée pluvieuse, je me réfugie chez Lynne-Comptoir des saisons, rue Gémare dans le centre-ville de Caen. Je suis accueillie par Lisa Cristofoli et Florine Liger, amies depuis leurs études de commerce et marketing à Caen. Il y a quelques années, alors qu'elles discutent de leurs projets futurs, elles se découvrent l'envie simultanée d'ouvrir un commerce. C'est donc tout naturellement qu'elles décident d'en ouvrir un à deux. "On s'est rendu compte qu'on avait eu la même idée au même moment", glisse Lisa Cristofoli. Leur volonté est alors de créer un "lieu de rendez-vous, où tout le monde se sent bien". La décoration est à cette image, simple et épurée, mais accueillante.

Des produits bien choisis

La carte est réduite, mais tout est local et fait maison. La carte salée change toutes les semaines et la sucrée tous les mois. Pour le plat, j'ai le choix entre une ratatouille de légumes et pignons de pin ou une salade de chèvre chaud et fruits rouges. J'opte pour la seconde option au prix de 12€. C'est simple, mais efficace. Les fruits ont du goût et sont de saison, et le chèvre chaud frit ne déçoit jamais. Je reste cependant sur ma faim : il me faut un dessert. Je choisis alors le "banana bread" à 3€, un gâteau à la banane et au chocolat. La texture est onctueuse et le chocolat et la banane se marient parfaitement. D'autres desserts sont à la carte, comme un tiramisu rhubarbe-fraise, un chou à la crème ou encore une pavlova aux agrumes. Les deux gérantes proposeront dès le mois prochain des activités créatives. Un brunch à thème par mois sera également mis en place, et il est aussi possible d'acheter des produits locaux : café, thé, sirops, bières… Lynne-Comptoir des saisons est donc un espace hybride, combinant café, salon de thé, boutique et atelier artistique, qui s'adapte aux saisons tout en maintenant une atmosphère chaleureuse et authentique.

Salade de chèvre chaud et fruits rouges.

Pratique. Lynne-Comptoir des saisons, 2 rue Gémare à Caen. Du mardi au samedi, de 10h à 18h. 02 31 24 97 85.