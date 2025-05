Bonne table à Caen. Un burger noyé dans la sauce à L'Avenue 21

Sous un beau soleil, j'arrive pour déjeuner au restaurant L'Avenue 21 dans le Vaugueux. Je décide de m'installer à l'intérieur, tout au fond de la salle, avec une vue privilégiée sur le château de Caen. J'ai l'impression de manger sur ses remparts.

Une cuisine traditionnelle

La carte arrive, je n'ai absolument aucune idée de ce que je veux déjeuner, mais le choix s'offre à moi. Je ne prends pas de menu (entrée/plat ou plat/dessert pour 15,50€), j'opte pour la burrata fritta (12€). "La cuisine reste traditionnelle, nous n'avons pas changé la carte depuis que nous avons racheté le restaurant", m'explique le gérant Nassir Boullaga, aussi propriétaire de l'Ardoise et de la Fringale dans le Vaugueux, et de l'Accès Soir, sur le port.

Mon entrée arrive, accompagnée de salade, de tomates et de vinaigrette au pesto. La burrata enveloppée dans de la chapelure est fondante et craquante à la fois, c'est délicieux. Venue avec des amis, je dois défendre mon entrée qu'ils regrettent de ne pas avoir prise, et n'ai que peu de temps pour en profiter.

Viandes, poissons, mais surtout… bar à burgers pour le plat ! Evidemment mon choix se fait très peu attendre, et je suis intriguée par le Cheese Bombe (19€). "Un burger noyé dans de la sauce fromagère", comme indiqué sur le menu, je ne sais pas à quoi m'attendre. En attendant mon plat, je fais un tour dans la salle. "L'ambiance est cocooning, chaleureuse, la décoration nous plaisait comme elle était", décrit Nassir Boullaga. Mon plat arrive, surmonté d'un emporte-pièce rempli de sauce fromagère. Le serveur l'enlève sous mes yeux, laissant la sauce couler dans toute mon assiette. Je comprends mieux le terme "noyé" sur le menu. C'est pour moi une grande première de déguster un burger de la sorte, et je ne regrette pas mon choix. "Nous allons ajouter une rôtisserie en cuisine à la rentrée", ajoute le gérant. Ce sera une bonne occasion de revenir !

Mon burger "noyé" dans la sauce.

Pratique. 21 rue du Vaugueux. Ouvert tous les jours midis et soirs. 02 31 94 52 91.