Bonne table à Caen. L'Ardoise, un restaurant de famille

C'est dans le fameux quartier du Vaugueux de Caen que nous décidons de nous rendre ce midi, pour déjeuner. Notre choix se porte sur le restaurant L'Ardoise.

À l'intérieur, nous choisissons nos places et, il faut dire qu'avec le chauffage, il fait vraiment bon. À la carte, nous avons le choix entre des galettes, des bruschettas, des pizzas ou des pâtes. Des plats simples, appétissants qui satisferont le plus grand nombre. "Ce restaurant appartenait à mes parents", confie Lena Gehanne, la gérante depuis 2012. La Fringale, qui appartenait également à ses parents, est désormais gérée par son conjoint. En 2016, toute la déco a été refaite. "Je voulais quelque chose de décontracté tout en restant chic."

Carte ou formule

Lors du choix j'hésite : première question, vais-je prendre une entrée ? Finalement je préfère ne prendre qu'un plat, car j'opte pour une pizza. Ce sera la pizza kebab, avec une base crème, de la mozzarella, des poivrons, oignons et émincés de viande de kebab.

La pizza kebab coûte 13 €.

Ma collègue choisit une valeur sûre : pâtes à la carbonara. Une formule midi avec entrée, plat ou plat, dessert est également proposée, à 13 euros. Le choix se fait entre deux entrées, deux plats et deux desserts qui changent régulièrement. La spécialité de la maison ? "Les lasagnes. C'est notre plat phare", précise la gérante. "Les pizzas marchent très bien également." Je n'ai plus de place pour un dessert. La pizza était très bonne. Mon amie opte pour un café gourmand. Je dois dire qu'à son arrivée, ça me tenterait presque, mais je n'ai plus faim. La pizza m'aura coûté 13 euros. Dans ce restaurant, 40 places sont disponibles à l'intérieur, auxquelles s'ajoutent 100 places assises l'été en terrasse. Lena Gehanne a un autre projet prévu pour la fin de l'année : "J'aimerais créer un restaurant festif sur la Presqu'île où, à partir d'une certaine heure, on puisse danser." Affaire à suivre…

Pratique. L'Ardoise, 24 rue du Vaugueux à Caen. Ouvert 7 jours sur 7, de 12 à 14 heures et de 18 à 23 heures. Tél. 02 31 94 52 91