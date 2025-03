Bonne table à Caen. Ô Globe devient le Bouillon Caponière

Alors qu'on y servait une "cuisine du monde", le restaurant Ô Globe n'existe plus. A sa place, depuis le mois de février, le Bouillon Caponière. En poussant la porte, on découvre une salle intimiste, décorée de larges banquettes rouges, éclairées par de petits luminaires, sur un fond d'accordéon ou de Charles Aznavour. Transformation radicale opérée par Laurent Désiré, patron depuis 2020 de l'établissement caennais. "J'avais envie de changer", glisse le cuisinier. "Je voulais redescendre sur les prix, devenir plus accessible, offrir une cuisine conviviale, et le concept de bouillon s'apprête mieux au quartier." Il affirme que tout est "fait maison, avec le maximum de produits locaux."

Des plats pour plaire à tout le monde

Un menu complet à 35€, avec des plats "plus travaillés", est proposé. Une carte plus abordable avec cinq ou six options est également disponible. En entrée, j'opte pour une soupe à l'oignon gratinée, à 5,50€. Il fait froid, j'ai pris une averse sur la tête, alors je me délecte de ce plat chaleureux, et très bon ! Une généreuse et appétissante assiette de gravlax de saumon était également proposée… Mais je ne regrette rien.

Pour le plat, je choisis le tartare de bœuf préparé, servi avec frites et salade, à 16,50€. Marie Fontaine, serveuse, me fait une piqûre de rappel : dans la seringue, il y a du jaune d'œuf, que je peux choisir d'injecter ou non à ma viande. Ce que je fais avec plaisir, et c'est encore une fois très bon. Laurent Désiré me disait "faire de la cuisine de bouillon : des plats qui me plaisent, et qui plaisent à tout le monde". Eh bien, le pari est réussi, car les assiettes de parmentier de canard (16€) ou d'entrecôte de bœuf (19€) qui défilent à côté de moi repartent bien souvent vides. Puisque j'ai bien mangé, il me reste seulement de la place pour un mi-cuit au chocolat et sa crème anglaise à 5,50€. L'occasion de terminer sur une autre bonne note, et de repartir conquis défier la pluie.

Le tartare de bœuf préparé.

Pratique. 11 rue Caponière. Ouvert midis et soirs du mardi au samedi. Tel : 02 31 30 57 47.