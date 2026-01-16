CHU de Caen. Crise aux urgences : "un danger grave et imminent", la direction alertée

C'est la crise au CHU de Caen, et la CGT tire sur la sonnette d'alarme. Depuis le départ des internes au mois de novembre, le syndicat a signalé à la direction, ce mercredi 14 janvier, un "danger grave et imminent" concernant le personnel des urgences de l'établissement de santé.

Une situation gravissime

La CGT, par l'intermédiaire de sa secrétaire générale Déborah Le Lièvre, s'est exprimée auprès de l'AFP ce jeudi 15 janvier, via un communiqué. Le syndicat dénonce "une situation gravissime, avec des agents qui pleurent", due à l'accumulation excessive de patients dans l'enceinte de santé, par faute de places disponibles. D'après la CGT, cette crise vient "d'une politique de réduction récurrente des lits d'hospitalisation, d'une baisse de la masse salariale et d'une non-prise en compte des alertes répétées".

Est explicitement demandé, par le syndicat, une réorganisation du service des urgences, après que les internes aient quitté le service en novembre, pour être répartis dans d'autres établissements de la région. Même si SOS Médecins est présent depuis début décembre pour faciliter le parcours des patients, la situation provoquerait "l'épuisement professionnel, du stress chronique et une détresse morale" susceptibles de produire accidents et maladies", selon la CGT.

Une tension nationale

Contacté par l'AFP, la direction du CHU de Caen explique cette situation par une tension nationale et identique aux autres établissements de santé, surtout depuis le début du mouvement de grève des médecins libéraux depuis la semaine dernière. S'ajoute à cela les épisodes de virus hivernaux, qui amènent de plus en plus de monde.

Pour toute urgence, il est rappelé d'appeler le 15 pour évaluer la gravité de l'incident, et pour définir ou non une intervention. Si vous vous êtes directement déplacé dans un service d'urgences, comme au CHU de Caen, une infirmière évaluera votre situation pour vous diriger vers le traitement le plus adapté.