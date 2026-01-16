En ce moment End Of Beginning DJO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

CHU de Caen. Crise aux urgences : "un danger grave et imminent", la direction alertée

Santé. La CGT a signalé, mercredi 14 janvier, des risques de danger "grave et imminent", à la direction du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Caen. 

Publié le 16/01/2026 à 07h00, mis à jour le 16/01/2026 à 07h54 - Par Léo Besselievre
CHU de Caen. Crise aux urgences : "un danger grave et imminent", la direction alertée
Le CHU de Caen serait "en danger grave et imminent" selon la CGT. - Léa Quinio

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est la crise au CHU de Caen, et la CGT tire sur la sonnette d'alarme. Depuis le départ des internes au mois de novembre, le syndicat a signalé à la direction, ce mercredi 14 janvier, un "danger grave et imminent" concernant le personnel des urgences de l'établissement de santé.

Une situation gravissime

La CGT, par l'intermédiaire de sa secrétaire générale Déborah Le Lièvre, s'est exprimée auprès de l'AFP ce jeudi 15 janvier, via un communiqué. Le syndicat dénonce "une situation gravissime, avec des agents qui pleurent", due à l'accumulation excessive de patients dans l'enceinte de santé, par faute de places disponibles. D'après la CGT, cette crise vient "d'une politique de réduction récurrente des lits d'hospitalisation, d'une baisse de la masse salariale et d'une non-prise en compte des alertes répétées".

Est explicitement demandé, par le syndicat, une réorganisation du service des urgences, après que les internes aient quitté le service en novembre, pour être répartis dans d'autres établissements de la région. Même si SOS Médecins est présent depuis début décembre pour faciliter le parcours des patients, la situation provoquerait "l'épuisement professionnel, du stress chronique et une détresse morale" susceptibles de produire accidents et maladies", selon la CGT.

Une tension nationale

Contacté par l'AFP, la direction du CHU de Caen explique cette situation par une tension nationale et identique aux autres établissements de santé, surtout depuis le début du mouvement de grève des médecins libéraux depuis la semaine dernière. S'ajoute à cela les épisodes de virus hivernaux, qui amènent de plus en plus de monde.

Pour toute urgence, il est rappelé d'appeler le 15 pour évaluer la gravité de l'incident, et pour définir ou non une intervention. Si vous vous êtes directement déplacé dans un service d'urgences, comme au CHU de Caen, une infirmière évaluera votre situation pour vous diriger vers le traitement le plus adapté.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
tour de cou rétro au crochet
tour de cou rétro au crochet Bouzonville (57320) 20€ Découvrir
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande Charenton-du-Cher (18210) 15€ Découvrir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir Avessac (44460) 490€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
CHU de Caen. Crise aux urgences : "un danger grave et imminent", la direction alertée
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple