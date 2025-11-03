Santé. Crise aux urgences : le CHU de Caen privé de ses internes

C'est un choc pour les urgences du CHU de Caen. L'établissement hospitalier ne peut plus accueillir d'internes pendant tout un semestre, la faute à un véritable souci d'encadrement. "Il n'y a pas assez de médecins à Caen. Les internes étaient la variable d'ajustement qui permettait de faire tourner le service mais la charge de travail devenait trop grande, estime Mélanie Debarreix, présidente de l'intersyndicale nationale des internes. Ces derniers sont des professionnels de santé mais aussi des étudiants qui requièrent un certain cadre pédagogique. Il faut un médecin référent, qui aide et remarque les erreurs." Déjà en sous-effectif, le service des urgences de Caen se retrouve encore plus amputé. "La situation était alarmante", juge la présidente de l'Insi, qui se souvient d'un précédent, en région parisienne en 2021.

L'accès aux soins dégradé ?

Cette situation n'est pas propre à l'hôpital caennais et s'inscrit dans un contexte national. Ce sont les internes qui ont fait remonter la problématique : "Normalement les internes n'osent pas parler, par peur des répercussions." Dans un premier temps, des initiatives ont été prises pour résoudre le problème "mais ça n'a pas suffi, rien ne peut remédier au manque de médecins qui ne sont pas là".

C'est un nouveau coup dur pour les urgences du CHU, qui voit les internes migrer vers différents hôpitaux de proximité. "Il y aura des répercussions sur l'accès aux soins. Mais le CHU est confiant pour recruter, on espère que le service ne fermera pas ses portes", poursuit Mélanie Debarreix. Dans quelques mois, la situation sera évaluée à nouveau, et chacun espère que le retour des internes sera envisageable. En attendant, la ministre de la Santé Stéphanie Rist fait mobiliser la réserve sanitaire afin d'assurer le renfort de médecins dans le service.