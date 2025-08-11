En ce moment Lovesick Lullaby YUNGBLUD
Caen. Un touriste étranger violente un vigile des urgences au CHU

Sécurité. Le 3 novembre 2024, un homme originaire de Nouvelle-Zélande était conduit au CHU de Caen. Sur place il s'en est pris à un vigile. Il a été jugé au tribunal judiciaire de Caen jeudi 7 août.

Publié le 11/08/2025 à 10h17 - Par Martine Dubos
Un Néo-Zélandais de 61 ans a été jugé au tribunal judiciaire de Caen pour avoir violenté un vigile aux urgences.

Un touriste de Nouvelle-Zélande était jugé jeudi 7 août au tribunal judiciaire de Caen pour avoir agressé un agent de sécurité aux urgences du CHU. Des faits survenus le 3 novembre 2024. La présidente expose les faits. En vacances en France, le prévenu rencontre à Caen une Allemande. Elle le loge dans sa caravane, mais lors d'une dispute, la femme le pousse dehors en caleçon. Il tombe et est légèrement blessé. Vu son état, des passants le conduisent aux urgences du CHU. A son arrivée, il est pris en charge, mais mécontent des soins prodigués, il agresse le personnel médical. L'homme irascible parle essentiellement en anglais. Un agent de sécurité intervient à la demande du médecin. Il se dirige vers lui, parle en anglais et lui propose de s'exprimer moins vite afin qu'il puisse comprendre. Cela déplaît le prévenu, qui commet donc des violences sur le vigile.

Des faits récurrents aux urgences de l'hôpital

S'il était absent à l'audience, l'agent de sécurité avait tenu à être présent. Pour lui, c'est une question de principe, car il y a de plus en plus de problèmes aux urgences du CHU et il est souvent obligé d'intervenir pour venir en aide aux soignants. Les incivilités sont quotidiennes et gênent beaucoup le travail du personnel. Il demande 500 euros pour préjudice moral.

La présidente précise que le soixantenaire n'a aucune mention sur son casier judiciaire, du moins en France. Dans son réquisitoire, le procureur condamne fermement les manquements des malades venant se faire soigner aux urgences. "Les urgences sont un lieu où devrait régner la quiétude. Ces perturbations ne permettent pas aux médecins de faire sereinement leur travail. Ils doivent pouvoir soigner les gens en toute sécurité." Il réclame 4 mois de prison avec sursis et une interdiction du territoire français pendant 3 ans.

Après délibéré, l'homme originaire de Nouvelle-Zélande écope de 4 mois de prison avec sursis et ne pourra pas venir en France durant 2 ans. Il devra régler 250 euros à la victime et 254 pour frais de procédure.

