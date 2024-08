Caen. Un "effondrement inéluctable" des urgences du CHU

"Sans changement radical au sein de l'organisation des urgences, il nous semble que l'effondrement de ces dernières soit inéluctable." C'est par ces mots que nombre de médecins dénoncent la situation critique aux urgences du CHU de Caen. Depuis le début de l'été, deux services d'urgence de nuit : la clinique Saint-Martin, et la Polyclinique du Parc, ont fermé temporairement à Caen. Seul le CHU reste ouvert en permanence, accentuant la pression déjà très forte depuis des mois. Le personnel médical a déjà fait part plusieurs fois de leurs revendications au directeur général de l'hôpital, et de l'ARS, car "ce sont eux qui ont les leviers", mais sans succès.

La situation aux urgences du CHU de Caen Impossible de lire le son.

Travail et démissions à la chaîne

Interrogés, les docteurs Paul Macquaire et Clément Boisgontier, porte-voix de leurs collègues, évoquent comme solutions : "On a demandé plus de lits d'hospitalisation de médecine, pour que les patients n'aient pas à rester des heures voir des jours aux urgences. Avoir aussi un renfort médical de l'extérieur, passer de deux à trois médecins la nuit par exemple". Il y a plusieurs raisons, selon les médecins, pour lesquelles la direction ne donne pas suite. D'abord l'hôpital tournant au ralenti l'été, "généralement le nombre de lits baisse, faute de moyen humain". Conscient que les choses qui ne se font pas en un claquement de doigts, Clément Boisgontier ajoute qu'ils veulent seulement "avoir des perspectives qui montrent qu'ils sont dans cette dynamique, et trouver des décisions à long terme, et non du court-termisme".

Paul Macquaire, évoque la situation de ses collègues, "épuisés physiquement à force de devoir se dédoubler ou se détripler". Sur le "plan moral, avec la difficulté d'assurer la bonne prise en charge des patients. Bien sûr, l'appréhension c'est qu'ils partent". Et Clément Boisgontier d'ajouter : "Globalement il y a déjà à peu près un départ de médecin par mois. Pour le mois d'août, trois ont déjà fait part de leur intention de démissionner… la crainte c'est que sans changements de la part de la direction, les urgences s'effondrent."

Contactée, la direction du CHU de Caen n'a pas souhaité répondre.