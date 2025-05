Insolite. Les serveurs normands adorent les jours fériés (et on vous explique pourquoi)

C'est une tendance nette : les Normands ne lésinent pas sur le budget quand il s'agit de profiter des jours chômés. D'après les données collectées par sunday, l'application de paiement digitale au restaurant, le montant moyen d'un repas grimpe significativement les jours fériés dans toute la région.

Et ce n'est pas qu'un petit écart : en comparaison avec un déjeuner classique en semaine, l'addition grimpe de plus de 30% dans certains établissements normands. Que ce soit à Caen, Rouen ou sur la côte, les jours fériés riment avec plaisir à table — souvent prolongé, entre amis ou en famille.

Pourboires en fête : la Normandie, championne de la générosité

C'est l'autre donnée marquante de cette étude : les Normands doublent quasiment leurs pourboires les jours fériés. La région figure parmi celles où la hausse est la plus impressionnante, aux côtés de l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bretagne et le Centre-Val de Loire.

Manger mieux, remercier plus : une équation très normande

Si les données de sunday montrent une tendance nationale à la hausse les jours fériés, la Normandie se distingue par une vraie régularité. Les Normands semblent attacher une importance particulière à ces repas "hors du temps", plus longs, plus qualitatifs… et plus chaleureux.

On commande un peu plus, on prend un dessert, peut-être une bouteille. Et surtout, on remercie le personnel, en ajoutant quelques euros bien mérités. Un geste simple, mais significatif — surtout dans un secteur où chaque pourboire compte.

D'où viennent ces chiffres ?

L'étude a été menée par sunday, une entreprise spécialisée dans les solutions de paiement à table via QR code, TPE, etc. Sunday a analysé 500 000 additions payées entre avril et mai 2024, en jours fériés, week-ends et jours de semaine. Résultat : un panorama précis des habitudes de consommation des Français — et des Normands en particulier.