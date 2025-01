Solidarité en France. Les Normands sont-ils moins généreux qu'avant ? Une des baisses les plus marquées de tout le pays !

La solidarité en France est en pleine mutation. Si la générosité reste un pilier, les différences entre régions sont frappantes. En Normandie, les dons moyens ont chuté à 152€ par donateur, soit une baisse de 90€ par rapport à 2023. Cette diminution, parmi les plus marquées du pays, reflète les défis économiques locaux.

A titre de comparaison, l'Ile-de-France affiche une moyenne de 269€ par donateur, et même la région PACA, pourtant marquée par des difficultés financières, a vu ses dons grimper à 221€.

Les Normands face à des défis économiques

Avec une inflation persistante et des difficultés croissantes, les Normands, comme beaucoup de Français, peinent à joindre les deux bouts. Près d'un habitant sur deux déclare avoir des difficultés à boucler ses fins de mois. Ces contraintes économiques influencent directement la capacité à donner.

Cependant, malgré cette baisse, la solidarité reste bien ancrée. La région continue de soutenir des causes majeures, même si les montants sont moindres.

La recherche médicale en tête des priorités

A travers la France, la recherche médicale et la lutte contre les maladies dominent largement les dons. En Normandie, cette cause reste également une priorité, bien qu'elle soit suivie de près par des actions en faveur de la protection de l'enfance et de l'environnement.

En Bretagne, par exemple, 48% des dons sont orientés vers la recherche médicale, tandis que dans le Grand-Est, la protection des animaux occupe la première place. Ces variations régionales reflètent des sensibilités différentes, influencées par les enjeux locaux et la médiatisation des causes.

Une solidarité qui se réinvente

Malgré une baisse des dons en Normandie, la générosité prend de nouvelles formes. Les cagnottes en ligne connaissent un succès croissant. Ces outils permettent de collecter facilement des fonds pour des projets solidaires, des événements communautaires ou des actions ponctuelles. Avec plus de 250 millions d'euros collectés en 2023, dont 55 millions dédiés à des projets solidaires, Leetchi rend la solidarité plus accessible et participative.