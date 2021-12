Avis de recherche, un ex-clandestin recherche ses sauveurs de Blainville sur Orne

Paul, c'est ainsi qu'il signe son appel, avait 14 ans lorsqu'il est monté clandestinement sur un cargo grec. il est adopté par le capitaine et son équipage qui le débarquent clandestinement à Blainville, au nord de Caen, le 27 janvier 1997. Ils lui donnent... 500 francs.

Après avoir sollicité de l'aide dans un bar, l'adolescent est recueilli pour une nuit par un couple, qui lui offre le train pour Paris. Rapidement arrêté par la brigade des mineurs, il passe par des centres d'urgence avant d'être scolarisé dans un internat en Dordogne. Finalement naturalisé français, il fait des études supérieures et "travaille aujourd'hui dans le capital-risque à Londres", selon ses proches.

Paul veut retrouver ses bienfaiteurs

"Il est parvenu à retrouver tous ceux qui l'ont aidé, du capitaine du bateau aux officiers de la brigade des mineurs de Paris en passant par les tenanciers du bar. Ne manque plus que ce couple de Blainville", dit à l'AFP Amélie Naton, une de ses proches.

Aujourd'hui âgé de 31 ans, l'ancien clandestin "a écrit un livre sur son histoire et attend de retrouver ce couple pour pouvoir les remercier, citer leur nom, et peut-être réunir tout le monde pour une fête", déclare Stéphane Deslandes, directeur de l'Office municipal d'action culturelle.

La mairie appuie sa démarche

Paul, qui désire pour l'instant garder l'anonymat, s'est adressé en avril à la mairie de Blainville qui a d'abord cru à un canular ou une arnaque avant de le rencontrer. La sincérité de sa démarche ne fait plus de doute.

Paul écrit sur internet "Je rends hommage à ce couple et bien entendu à la ville de Blainville et ses habitants car, grâce à ce geste de désobéissance civile, je m'en suis sorti"

INFO +

Jusqu'au 1er janvier 2013, les particuliers qui aidaient des sans-papiers risquaient jusqu'à 5 ans de prison et 30.000 euros d'amende.

La lettre de Paul

"Je m’appelle Paul, je suis Camerounais. Il y a 16 ans, le 27 janvier 1997, j’arrivais clandestinement en France, après avoir passé plusieurs jours enfermé dans un conteneur, dans un bateau de la marine marchande qui avait pour destination le port de Blainville-sur-Orne. J’avais 14 ans à ma descente du bateau, je n’avais pas de point de chute en France. J’ai demandé de l’aide dans un petit bar/bistrot près d’un petit pont mobile. Un monsieur me prit dans sa voiture et m’amena chez lui avec sa femme. Ils prirent soin de moi, m’aidèrent et me cachèrent.

Ces 7 dernières années j’ai d’abord recherché le bateau dans lequel j’étais arrivé, l’équipage, ainsi que le capitaine du bateau. J’ai fini par les retrouver et j’ai pris contact avec eux. J’ai effectué pas moins de 5 voyages à Ouistreham et à Blainville-sur-Orne, j’ai contacté la mairie. Je tenais à retrouver ce couple qui m’a aidé il y a 16 ans et dont je n’ai malheureusement pas le nom. Je tenais surtout à le retrouver dans la discrétion car à partir de cette expérience j’ai écrit un livre qui s’apprête à sortir, dans lequel je rends hommage à ce couple et bien entendu à la ville de Blainville et ses habitants car, grâce à ce geste de désobéissance civique, je m’en suis sorti."

Si vous êtes une des personnes recherchées ou si vous pouvez aider Paul à les retrouver merci de nous contacter : kongkong@orange.fr ou 02.31.44.70.72 (Kong Kong Cameroun est une association de Blainville-sur-Orne).