[Photos + vidéo] Cherbourg. Des coiffeurs dans la rue pour les SDF

Une première dans la Manche ! Une nouvelle coupe de cheveux dans la rue pour les plus démunis et les sans-abris. Des maraudes de coiffure étaient organisées mercredi 20 mars au soir, dans les rues de Cherbourg, par l'association "Coiffure du Cœur" autour d'une boisson et d'une collation.

Les sans-abris ont eu droit à une coupe de cheveux gratuite.

Plusieurs sans-abris ont été coiffés.

"Coiffure du cœur" est une association de coiffeurs et barbiers bénévoles.

Trois coiffeurs cherbourgeois

L'initiative lancée au niveau national par Hélène Boiron, la présidente, est désormais présente dans 14 villes de France. Solène Chériaux, Mylène Godefroy et Slimane Aouanouk sont les trois cherbourgeois.

Cette action solidaire à Cherbourg est mensuelle.