[Photos]. Narrow House : une maison pas comme les autres au cœur du Havre

Depuis 2022, une étrange maison attire l'œil des touristes au square Claude Erignac, au Havre. Baptisée Narrow House, littéralement "maison étroite" en anglais, cette installation grandeur nature est l'œuvre de l'artiste autrichien Erwin Wurm. Longue de 18 mètres, mais anormalement étroite, d'une largeur maximale d'un mètre, il faut avancer en longeant les murs. Cette reconstitution de la maison d'enfance de l'artiste est dotée de tout l'équipement d'une habitation classique : table à manger, salon, lit, baignoire, toilettes, armoires… Sauf que tout y est compressé.

Le coin table à manger du petit pavillon. - Maëlys Blondel

La Narrow House avait été exposée pour la première fois en 2019 sur l'avenue Foch, dans le cadre d'Un Eté au Havre.

Ouvert gratuitement et en libre accès durant l'été, ce petit pavillon est rapidement devenu l'un des symboles d'Un Eté au Havre, au point d'être pérennisé dès 2022 grâce à l'engouement qu'elle a suscité.

Une œuvre à l'image de l'artiste et de son époque

Erwin Wurm, né en 1954 dans une Autriche encore très conservatrice, a grandi dans une maison similaire à celle aujourd'hui exposée. Cette époque, marquée par la sortie de la Seconde Guerre mondiale et de l'entrée dans la Guerre froide, a profondément influencé sa vision du monde. Comme l'explique Maryse Eggimann, chargée de projets pour Un Eté au Havre avec l'association Seine Action : "Cette maison étroite reflète le ressenti de l'artiste face à une société rigide, remplie de règles, où même son choix de devenir artiste n'était pas considéré comme un métier légitime par ses parents."

L'idée même de la Narrow House est née d'un retour sur les lieux de son enfance : "Il s'est rendu compte que tout lui semblait plus petit qu'il ne l'avait imaginé enfant. En exagérant cette sensation, il a voulu illustrer à la fois la mémoire déformée et l'étroitesse symbolique de la société des années soixante. Aujourd'hui, après avoir suivi son propre chemin avec persévérance, il figure parmi les 10 artistes contemporains les plus influents", explique Maryse Eggimann. Il n'en reste pas moins fidèle à une œuvre où l'humour côtoie la critique sociale, et où chaque élément a une portée symbolique comme les photos de famille accrochées sur les murs.

Certaines parties du couloir font moins d'un mètre de largeur… - Maëlys Blondel

Un lieu qui fascine les visiteurs

Les touristes et Havrais venus découvrir cette œuvre d'art ressortent souvent surpris, amusés ou touchés par cette expérience immersive. Un touriste venu de Morlaix confie : "L'esprit rétréci… il est vraiment rétréci pour le coup. On se rend compte que nos souvenirs d'enfance sont souvent déformés." Pour Kévin, vendéen, la décoration vintage de la maison a fait resurgir des souvenirs d'enfance : "Ça me rappelle chez mes grands-parents, sauf que tout y est en version miniature et complètement plat… C'est assez insolite."

Maryse Eggimann confie que l'œuvre attire autant les Havrais et les touristes français que ceux venus de l'étranger. Lessica vit en Ile-de-France : "On a vu la Narrow House sur les réseaux sociaux, et comme Le Havre est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, on a fait le déplacement." Quant à Audrey, belge, elle a profité de l'occasion de voir l'œuvre d'Erwin Wurm pour découvrir des noms d'autres installations d'Un Eté au Havre, comme Les Disparues : "C'est marquant de découvrir des noms de femmes oubliées de l'histoire."

Et s'il y a un détail qui fait l'unanimité, c'est bien les fameuses toilettes ultra-étroites, souvent photographiées, toujours commentées.

Les toilettes et la salle de bains. - Maëlys Blondel

Preuve que l'art, même dans ses formes les plus exiguës, peut provoquer une réflexion collective, un sourire… ou les deux.

Pratique. Ouvert jusqu'au dimanche 21 septembre. Accessible de 10h à 18h. Entrée libre et gratuite.