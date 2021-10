A l'occasion des 500 ans du Havre, l'office de tourisme organise des visites guidées de la cité océane, du 27 mai au 8 octobre 2017, entièrement gratuites, et sur réservation. Elles ont lieu deux fois par jour du mardi au dimanche dès le 27 mai et pendant toute la durée d'Un Été au Havre, les festivités liées aux 500 ans de la ville fondée par François 1er. L'ambition est de faire dialoguer les aspects traditionnels et propres à la ville avec les oeuvres d'art créées et installées dans l'espace public spécialement pour l'occasion.

Écoutez Benoit Rémy, le directeur de l'office de tourisme de l'agglomération havraise.

4 parcours à travers la ville

Le premier circuit de visite est consacré à La ville Perret. Il permet de découvrir cette architecture caractéristique du Havre, tout autant que certaines oeuvres monumentales comme celle de Lang et Bauman ou de Karel Martens à la plage (photo).

Un autre circuit, Vers le port, offre davantage de perspectives sur le caractère industriel de la ville portuaire. Une vue sur la toile de Claude Monet, Impression, soleil Levant qui a donné son nom au courant de l'impressionnisme.

Le troisième parcours Les Escaliers est le témoin des liens entre la ville haute et le centre reconstruit. Le visiteur est convié à emprunter le funiculaire ou les escaliers jalonnant la côte à la découverte des immeubles anciens et des villas épargnées par la guerre.

Enfin, le parcours 4 Les bassins met l'accent sur le fort lien du Havre avec l'eau. Une occasion de voir le marché aux poissons qui se mue en lieu de restauration où l'on peut faire une pause entre deux activités.

