Le-Havre. Le bilan des 500 ans du Havre: 2 millions de visiteurs

" Un bilan positif au-delà de mes espérances ": les propos de Jean Blaise, le directeur artistique de " Un été au Havre " résume parfaitement le bilan de ces 500 ans du Havre. 2 millions de visiteurs ont fait le déplacement dans la cité Océane cet été 2017 (c'est deux fois plus qu'en 2016). 53 % de ces visiteurs étaient des seinomarins. Pour le reste, il s'agissait d'excursionnistes (des visiteurs qui n'ont passé qu'une journée au Havre) et de touristes (qui ont passé en moyenne trois nuits au Havre).

Le Havre est devenu en quelques mois furieusement tendance

Chaque visiteur a dépensé en moyenne 39 euros lors de son passage par la cité Océane. Les retombées économiques sont donc estimées à un peu moins de 80 millions d'euros (pour un investissement de 20 millions d'euros).

Au-delà des chiffres, c'est l'image du Havre qui s'est modifiée

Mais au-delà de ces chiffres, c'est bien l'image du Havre qui a été profondément modifiée. " Un été au Havre " a été un révélateur. Écoutez Luc Lemonnier, le maire de la cité Océane:

Luc Lemonnier sur les 500 ans du Havre Impossible de lire le son.

Luc Lemonnier espère capitaliser sur cette nouvelle image. Les retombées médiatiques permettent de mieux vendre la ville. Le Havre compte accueillir de plus en plus de congrès ou de salons. La municipalité espère également que cette dynamique aura un effet sur l'économie locale, notamment en termes d'emploi.

Pérenniser " Un été au Havre "

Devant le succès des festivités de cette année 2017, Le Havre va essayer de pérenniser " Un été au Havre ". Tous les étés, dès 2018, des animations fortes devraient être proposées. Pour l'heure la mairie part sur une oeuvre monumentale, une exposition marquante et une grande manifestation populaire tous les ans. Le projet doit évidemment être affiné. Et c'est toujours Jean Blaise, le directeur artistique de ces 500 ans qui sera aux manettes, lui qui est plus que satisfait par cette édition 2017, écoutez-le:

Jean Blaise comblé par les 500 ans du Havre Impossible de lire le son.

Les moments forts des 500 ans du Havre - Royal de Luxe (juillet) a attiré les habitants de l'agglomération havraise. " C'est comme si tous les habitants de l'agglomération havraise s'étaient donné rendez-vous autour des géants ", commente Luc Lemonnier. - Les Grandes Voiles (début septembre) ont conquis des visiteurs venus de toute la Normandie. - Les oeuvres monumentales ont, elles, fait venir des visiteurs extérieurs à notre région. Elles ont notamment attiré des touristes de la région parisienne.

