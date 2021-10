Le-Havre. 400 000 visiteurs pour des Grandes Voiles du Havre

Ces Grandes Voiles du Havre n'auront pas déçu. Du 31 août au 3 septembre 2017, 400 000 personnes ont déambulé autour des bassin Vatine et de l'Eure pour admirer une trentaine de voiliers, dont 13 très grands voiliers. Des navires en provenance de 12 pays et embarquant 1 200 membres d'équipages. Les Grandes Voiles ont également permis à 45 associations havraises de se présenter au public. Les visiteurs, outre les visites gratuites de bateaux, ont également profité de concerts (une cinquantaine au total).

Parmi les visiteurs : Edouard Philippe, le Premier ministre

Des moments forts resteront dans les esprits, comme la venue d'Edouard Philippe, le Premier ministre et ancien maire du Havre. Il a notamment visiter le voilier école de la Marine nationale Etoile, construit à Fécamp. Autres moments forts le défilé des équipes, le feu d'artifice et bien évidement la grande parade.

Les Grandes Voiles : une fierté pour les havrais

Pour Luc Lemonnier, maire du Havre, "Avec les Grandes Voiles, le programme de Un été du Havre prend une dimension particulière. Il nous fait renouer avec notre histoire. Il nous rappelle que notre ville n'a pas été fondée par hasard, mais pour être un port. […] Les Havrais ne voient leur port que de très loin désormais. L'évolution technique, la machinerie gigantesque que représente la logistique portuaire, et aussi, de plus en plus, les impératifs de sécurité, interdisent au grand public l'accès à cet univers qui se développe à l'écart du tissu urbain. […] Durant quatre jours c'est cette magie perdue que Les Grandes Voiles ont permis de retrouver. "

