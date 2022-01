Le-Havre. Le Havre : les géants de Royal de Luxe sont arrivés !

Les géants de Royal de Luxe vont émerveiller les Havrais pendant 3 jours (du 7 au 9 juillet 2017). Les préparatifs sont en cours depuis dimanche dernier, le 2 juillet. Vous vous en êtes certainement aperçu si vous êtes passé par la cité Océane.

• À lire aussi : 500 ans du Havre : les géants de Royal de Luxe arrivent



Le stationnement est en partie interdit dans le centre-ville toute cette semaine. Il faut dire que ces géants prennent de la place. Mais c'est pour le plus grand plaisir des familles havraises (et plus largement le spectacle va attirer des milliers de visiteurs venus de Normandie et des régions voisines). Un événement familial et populaire.

• Bonus audio : le reportage Tendance Ouest :



Les géants de Royal de Luxe dans les rues du Havre du 7 au 9 juillet 2017 Impossible de lire le son.

Préparer ici votre déplacement au Havre pour profiter pleinement des géants de Royal de Luxe.

A LIRE AUSSI.

Retour de la navette maritime entre Le Havre et Trouville-Deauville