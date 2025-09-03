Seine-Maritime. Pourquoi le prince Albert II de Monaco vient-il en visite demain ?

Son Altesse Sérénissime le prince Albert II de Monaco sera au Havre jeudi 4 septembre pour une visite de travail autour de la mer.

Ce déplacement du souverain monégasque sera l'occasion de plusieurs séquences de travail sur le terrain et à l'hôtel de ville pour évoquer la préservation des mers et des océans, la décarbonation des activités portuaires ou encore les croisières durables.

Des visites sur le terrain

Le prince Albert II visitera le chantier de traitement des anciennes décharges de Dollemard ainsi que les travaux de raccordement électriques des navires à quai.

Le souverain va également participer à la cérémonie d'hommage en mémoire des employés municipaux victimes des bombardements de septembre 1944 avant de participer à un déjeuner de travail sur les enjeux de décarbonation d'une ville portuaire en présence d'élus et d'acteurs académiques et économiques havrais.