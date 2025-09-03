En ce moment Paradise DJ SNAKE
Seine-Maritime. Pourquoi le prince Albert II de Monaco vient-il en visite demain ?

Politique. Le prince Albert II de Monaco se rendra au Havre jeudi 4 septembre. Il s'agit d'une visite de travail autour de la mer.

Publié le 03/09/2025 à 09h09 - Par Gilles Anthoine
Seine-Maritime. Pourquoi le prince Albert II de Monaco vient-il en visite demain ?
Le prince Albert II de Monaco sera au Havre jeudi 4 septembre pour parler décarbonation et protection des océans. - Thibault Lecoq

Son Altesse Sérénissime le prince Albert II de Monaco sera au Havre jeudi 4 septembre pour une visite de travail autour de la mer.

Ce déplacement du souverain monégasque sera l'occasion de plusieurs séquences de travail sur le terrain et à l'hôtel de ville pour évoquer la préservation des mers et des océans, la décarbonation des activités portuaires ou encore les croisières durables.

A lire aussi. People. Albert II de Monaco révèle le lien entre la Normandie et le prénom d'un de ses jumeaux !

Des visites sur le terrain

Le prince Albert II visitera le chantier de traitement des anciennes décharges de Dollemard ainsi que les travaux de raccordement électriques des navires à quai.

A lire aussi. Normandie. Mais où a dormi le prince Albert de Monaco lors de sa visite dans la Manche ?

Le souverain va également participer à la cérémonie d'hommage en mémoire des employés municipaux victimes des bombardements de septembre 1944 avant de participer à un déjeuner de travail sur les enjeux de décarbonation d'une ville portuaire en présence d'élus et d'acteurs académiques et économiques havrais.

