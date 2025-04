Normandie. Mais où a dormi le prince Albert de Monaco lors de sa visite dans la Manche ?

Mais où a donc dormi le prince Albert II de Monaco, dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 avril ? La question se posait mercredi soir entre les journalistes accrédités pour suivre ce voyage. La délégation princière a choisi de loger chez de la famille.

Un descendant commun

Le prince Albert a séjourné au château de Canisy, qui est aussi un hôtel. Avec 18 suites, dont les plus grandes mesurent entre 50 et 90m2, il y a de quoi loger toute une délégation. Les suites ont été "restaurées luxueusement et authentiquement, et aucune dépense n'a été épargnée dans la quête d'une authenticité historique", précise le site internet du château. Il a pu écrire un petit mot dans le livre d'or : "J'ai été heureux de pouvoir séjourner dans ce merveilleux château, avec lequel je ressens ce lien familial historique."

"Le prince Albert de Monaco a ainsi resserré les liens historiques familiaux avec le château de Canisy dont les actuels propriétaires sont des descendants du maréchal de France Jacques II de Matignon", explique l'hôtel sur ses réseaux sociaux. Jacques II (1525-1598) est l'ascendant de Jacques III, comte de Torigni et ancêtre direct du prince Albert.