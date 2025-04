Normandie. Moyon, Saint-Lô, Torigni, Calvados… Quel est le programme de visite du Prince Albert II de Monaco ?

Le Prince Albert II de Monaco revient sur les territoires de sa famille en Normandie mercredi 9 et jeudi 10 avril. Il arrive des Côtes-d'Armor, où il passera par la commune de Matignon et le Fort La Latte. Il est attendu dans la Manche avec sa famille, sa femme la Princesse Charlène, le Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella.

Un mercredi culturel

La famille princière arrive en fin de journée à Moyon-Villages, pour inaugurer la bibliothèque Grimaldi. En début de soirée, le Prince Albert sera reçu à la maison du département. Cet événement permettra d'officialiser la mise en ligne des archives de Monaco sur le site des archives de la Manche. Il s'agit du fonds Matignon, qui concerne donc les documents de la famille Matignon, qui ont eu des terres en Normandie.

Un jeudi chargé pour le Prince de Monaco

Jeudi 10 avril, le Prince commence la journée à Percy pour la bénédiction d'une cloche restaurée. Elle avait été parrainée par l'aïeul du Prince, Honoré III de Monaco en 1751.

Il inaugurera ensuite un marché de producteurs locaux des sites historiques Grimaldi, qui rassemblent donc des producteurs qui vivent sur des sites ayant appartenu à la famille Grimaldi.

Vers midi, Albert II de Monaco sera à Torigni, dans la mairie qui a été le château des Matignon. Il assistera à une conférence sur Jacques III de Matignon, comte de Torigni dont on fête le tricentenaire de la mort. C'est lui qui fait le lien entre la Manche et Monaco. Son fils a épousé l'héritière de la principauté en 1715, et pris le nom de sa femme : Grimaldi. La famille princière ira à l'église Saint-Laurent pour prier sur la tombe de ses ancêtres puis découvrira les travaux de restauration de la chapelle de l'ancien Hôtel-Dieu, qu'elle a soutenus.

Passage par le Calvados

En milieu d'après-midi, direction le Calvados pour le prince. Il se rendra à Saint-Martin-des-Besaces, sur la commune nouvelle de Souleuvre-en-Bocage. Il vient dévoiler la plaque d'appartenance de la commune au réseau des sites historiques de Monaco puis visitera le musée de la Percée du bocage consacré à la bataille de Normandie.