Cherbourg. Patrimoine : le Prince de Monaco fait un don de 1 100 euros

"Il s'agit véritablement d'un témoignage d'amitié vis-à-vis des Cherbourgeois", se réjouit Nicolas Calluaud, chef de file de l'UDI. Le Prince Albert II de Monaco a envoyé un chèque de 1 100 euros à l'association Bienvenue rue des Fossés-Cherbourg et son Histoire, qui l'a reçu le mercredi 9 décembre. Un don afin de réhabiliter intégralement, auprès d'un ferronnier d'art, la grande arche en fer forgé avec le blason de Cherbourg entre la rue des Fossés et la place dite de l'étoile. "Je voyais cette grande arche dans un très mauvais état et un blason de Cherbourg pâlir, en plein cœur du centre-ville", poursuit celui qui a repris l'association et a sollicité Son altesse sérénissime. Nicolas Calluaud lui a notamment rappelé "l'histoire entre la famille Grimaldi et Cherbourg, au 18e siècle".

Côté restauration : "Je pense qu'il faut changer la couleur" de bleu marine à azur, estime Nicolas Calluaud, qui devrait contacter prochainement le maire de Cherbourg, Benoît Arrivé, pour demander, entre autres, une expertise technique de la Ville.