Souleuvre en Bocage. 35 ans pour le Skypark Normandie et une nouvelle activité qui trouve son public

Dès le 5 avril, le Skypark Normandie reprendra du service pour une nouvelle saison riche en sensations fortes. Cette année, l'ouverture estivale s'annonce particulièrement festive, avec la célébration des 35 ans du site et la mise en avant d'une activité innovante lancée en juin dernier : le Skyrope, un saut pendulaire dans le vide.

Skyrope : un succès prometteur

Imaginé par Kilian Boutrois, responsable d'exploitation et chargé de projet du Skypark, le Skyrope a été inauguré en juin dernier après plusieurs mois de tests rigoureux. Ce saut pendulaire sur corde à 35m au-dessus des arbres "enrichit l'expérience en offrant des sensations intermédiaires entre la balançoire géante et le saut à l'élastique".

Pour sa première saison, il a attiré plus de 1 000 participants. Cette activité unique au monde, conçue pour ceux en quête de nouvelles sensations, repose sur un système innovant combinant un jeu de cordes, une chute libre et un équilibreur horizontal à haute vitesse. Adaptée au grand public, elle a séduit un large public, notamment de nombreux adolescents avides de frissons mais pas encore prêts à franchir le cap du saut à l'élastique.

Le départ de l'activité Skyrope à 35m au-dessus des arbres. - Tendance Ouest

Une expérience immersive pour tous

Depuis 2024, l'accès à la passerelle du viaduc de la Souleuvre est gratuit, permettant à chacun de découvrir l'univers du Skypark Normandie. Le site a également aménagé des terrasses et installé un cube de verre impressionnant offrant une vue plongeante sur la vallée. "L'objectif est de démocratiser les sensations fortes et proposer une expérience en lien avec la nature et ce site incroyable qu'est le viaduc", explique Kilian Boutrois.

La passerelle Skypark sur le viaduc de Souleuvre mène au balcon de verre, et offre une expérience gratuite au-dessus du vide. - Tendance Ouest

Pour ses 40 ans, dans cinq ans, le site prévoit déjà d'aller encore plus loin, avec la possible inauguration de logements touristiques. "Nous savons que notre clientèle réside principalement à moins de 300km. Nous aimerions offrir la possibilité à de nouvelles personnes de découvrir ce lieu unique", ajoute Kilian Boutrois. Une promesse qui s'inscrit dans la volonté du Skypark de toujours repousser les limites de l'aventure.

Un site ancré dans l'histoire du saut à l'élastique

Alan John Hackett, dit "AJ Hackett", l'inventeur du saut à l'élastique, a marqué l'histoire avec son saut mythique depuis la tour Eiffel en 1987. Son héritage perdure aujourd'hui à travers six sites à travers le monde, dont le Skypark Normandie.

Depuis son lancement, le parc n'a pas cessé d'innover en proposant des activités spectaculaires sur le viaduc de la Souleuvre : le saut à l'élastique à 61m du sol avec un toucher d'eau dans la Souleuvre, la tyrolienne géante inaugurée en 2000, la balançoire géante en 2007, et dernièrement, en 2024, le Skyrope.

L'année dernière, le viaduc de la Souleuvre a accueilli pas moins de 100 000 visiteurs.