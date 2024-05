Viaduc de la Souleuvre. "Tu vas te jeter dans le vide à 35m de haut" : j'ai testé le nouveau saut du Skypark… et c'était dingue !

Quand mon chef m'a dit "tu vas te jeter dans le vide à 35m de haut", je me suis d'abord réjoui. Venir tester le Skyrope, la nouvelle activité du Skypark, au viaduc de la Souleuvre, est un moment excitant. Puis, petit à petit, le stress est monté. Le premier petit nœud à l'estomac est arrivé quand j'ai vu le viaduc. "Ah ouais, d'accord, c'est haut comme ça", ai-je pensé.

Assis au-dessus du vide

La deuxième montée de stress est survenue 15 minutes avant de me jeter dans le vide, pour un saut pendulaire unique en France. A ce moment-là, le responsable d'activité Théo Lezin a commencé à me harnacher avec non pas un, mais deux baudriers. Le premier assure la sécurité et une bonne prise avec l'attraction. Le second permet d'être assis pendant le saut.

Pour faire le Skyrope, je suis équipé de deux baudriers pour un moment en totale sécurité, notamment grâce au responsable d'activité, Théo Lezin.

Une fois attaché à la corde, il n'est plus vraiment possible de reculer. Et là, le cœur bat très, très vite. Une fois bien en sécurité, je suis installé au bout d'un bras métallique qui dépasse de la plateforme. Il suffit de tirer sur une corde et alors, le saut commence. J'ai eu l'excellente idée de demander à mon collègue (présent car en plus le saut était retransmis en direct à la radio) de me "jeter" quand il en avait envie. Je me suis donc retrouvé assis dans le vide, conscient que j'allais tomber mais sans savoir quand. Inconfortable, stressant… et tellement drôle en y repensant après. Et puis d'un coup, c'est la chute. Pendant quelques secondes, me voilà dans les airs, à crier. Car oui, tout en direct que j'étais, j'ai eu besoin d'exprimer une peur immense, et logique, de tomber dans le vide. Ce qui a donné : "ah ah aaaaaaaaaaaaah", en apesanteur. Et puis la corde se tend, un mouvement de balancier commence. Et là, je réalise ce que j'ai fait. Je comprends aussi que j'ai aimé ce pic d'adrénaline complètement dingue. Je peux alors profiter de la vue qui s'offre au sauteur. Le cadre est sublime, en pleine nature, avec la forêt d'un côté, des champs de l'autre, la luge sur rails sur l'autre pan de la vallée… Un beau rayon de soleil vient alors éclairer ce paysage. Sublime.

Après quelques allers-retours en l'air, l'équipe technique du Skyrope me remonte. Sur cette attraction, le sauteur revient à son point de départ. Une fois bien arrivé sur la plateforme, j'ai besoin de débriefer cette sensation unique et exaltante. La conclusion est simple : c'est à refaire ! En attendant, je m'en vais tester le saut à l'élastique.

Pratique. Le Skypark est ouvert les samedis, dimanches et lundis jusqu'au 15 juin puis tous les jours cet été. Tarif du Skyrope : 99€, 69€ en tarif réduit.