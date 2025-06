Mondeville. Il achète une Renault pour 20 euros et fait du rodéo urbain avec

Il est 0h10 le 8 mars 2024, lorsqu'un appel arrive au commissariat de police de Mondeville. Au bout du fil, un passant signale un automobiliste en plein rodéo urbain sur un parking de la ville. Cette conduite irresponsable contrarie grandement les riverains, et les forces de l'ordre interviennent.

Alcoolisé et sans permis

A leur arrivée, la brigade repère immédiatement la Renault Mégane qui démarre en trombe, et le conducteur qui s'amuse à déraper en faisant crisser ses pneus. Le conducteur est rapidement interpellé et contrôlé. Il roule sans permis de conduire et est alcoolisé avec 0,86g d'alcool dans le sang. A la police, il raconte qu'un ami lui a vendu cette voiture pour 20€. Son véritable propriétaire a quant à lui déjà porté plainte, reprochant à l'interpellé d'avoir volé son double de clé, et d'être revenu le soir, pour dérober cette fois-ci la voiture.

Le prévenu n'a pas jugé utile de se présenter à son audience au tribunal judiciaire de Caen le 19 juin ni de se faire assister par un avocat. Avec déjà trois mentions sur son casier judiciaire à 21 ans, pour usage de stupéfiants, vol aggravé, menaces de mort, il est ce jour-là poursuivi pour nuisance nocturne, vol de voiture et conduite dangereuse, pouvant mettre la vie d'autrui en danger. Il a auparavant reconnu les faits. La procureure, déplorant son absence, demande six mois de prison ferme.

Après délibéré, la cour reconnaît Raphaël Morcillo coupable, le condamne à 4 mois de prison ferme et au règlement des frais de procédure.