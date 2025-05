Près de Vire. Près de 200 personnes mobilisées contre la fermeture du dernier bureau de poste à Souleuvre-en-Bocage

Près de 200 personnes dont des représentants d'ONG, de syndicats, d'associations et de collectifs d'agents publics se sont réunies samedi 24 mai dans une petite commune de Normandie contre la fermeture d'un bureau de poste et pour dénoncer un recul des services publics de proximité en zone rurale. Le rendez-vous était donné à Bény-Bocage, chef-lieu de la commune nouvelle de Souleuvre-en-Bocage, au sud-ouest de Caen, à l'initiative d'un collectif local de défense des services publics qui dénonce la fermeture d'un bureau de poste, "le dernier encore ouvert sur le territoire", en octobre 2025.

"Les services publics, ça vaut le coût"

Il doit être remplacé par une agence postale communale qui sera située dans les locaux de la mairie, laquelle n'offrira pas un service équivalent à celui d'un bureau traditionnel, a notamment souligné Jean Ferrette, un habitant du village à l'origine de la mobilisation. Cet appel avait été relayé par une large coalition d'ONG, de syndicats, d'associations et de personnalités, à l'occasion d'une campagne nationale de défense des services publics, le Printemps des services publics, qui affiche le mot d'ordre suivant : "Les services publics, ça vaut le coût".

"Il s'agit du dernier bureau de poste encore ouvert sur les cinq qui existaient auparavant sur le territoire de Souleuvre en Bocage (...) Or la fermeture des services publics de proximité alimente un sentiment d'abandon, d'où tire en partie sa source le vote à l'extrême droite", pouvait-on lire sur le site du Printemps des services publics. De son côté, la Poste a assuré à l'AFP maintenir sa présence dans le territoire et justifie la fermeture du bureau notamment par une fréquentation en chute de 70% depuis 2018. La Poste assure également maintenir le distributeur de billets "pour garantir l'accès à l'automate bancaire et les services associés (retrait d'espèces, situation d'avoir, consultations des dernières opérations…)".

Des représentants d'ATD Quart Monde, de Solidaires et de l'Union syndicale lycéenne, dont son président Manès Nadel, avaient fait le déplacement pour participer à une manifestation qui s'est achevée en milieu d'après-midi devant le bureau de poste.

Avec AFP