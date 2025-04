Commerce. Victime d'un braquage à main armée en février, un bureau de poste des Hauts de Rouen rouvre ses portes

Il avait été victime d'un braquage à main armée le 11 février, le bureau de poste sur la dalle de la Grand'mare situé sur les Hauts de Rouen va rouvrir ses portes lundi 28 avril, a confirmé la Ville après avoir eu la communication du CSE du groupe La Poste. L'établissement avait été attaqué par trois personnes munies d'arme de poing, de couteau et de batte de baseball et deux employés avaient été blessés lors de l'agression.

• A lire aussi. Rouen. Le maire demande de nouveaux effectifs de police au lendemain d'un braquage à main armée à la Grand'Mare

"Une très bonne nouvelle pour les habitants"

"C'est une très bonne nouvelle pour les habitants. Un bureau de poste, c'est le cœur battant d'un quartier. Sa présence est synonyme de vitalité et de proximité. Il joue un rôle crucial dans la vie quotidienne des citoyens en termes d'accès aux services publics", a réagi le maire de la ville, Nicolas Mayer Rossignol. Le bureau sera rouvert, lundi 28 avril, à partir de 14h. En principe, l'établissement devrait rouvrir les lundis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h puis en semaine (du mardi au vendredi) aux mêmes horaires mais à partir de 9h et le samedi de 9h à 12h30.