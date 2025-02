Rouen . Le maire demande de nouveaux effectifs de police au lendemain d'un braquage à main armée à la Grand'Mare

Le maire de Rouen, Nicolas Mayer Rossignol, a réitéré, vendredi 21 février, son souhait de voir d'avantage de policiers sur l'agglomération au lendemain d'un braquage à main armée dans les Hauts de Rouen. Contacté, le parquet de Rouen précise que les faits se sont déroulés le jeudi 20 février vers 19h15 à la pharmacie de la Grand Mare, rue César Franck. Sur place se trouvaient "une pharmacienne titulaire, une étudiante et une employée, ainsi que sept clients". Le braquage est allé très vite, moins de 30 secondes d'après le procureur de la République. Deux personnes capuchées se sont précipitées dans la pharmacie avec une arme de poing avant de repartir avec 500 euros. Aucun coup n'a été porté sur les victimes.

Ce quartier, dit de "reconquête républicaine" depuis 2019, a été témoin d'un autre braquage récemment selon le premier magistrat qui ne communique pas d'avantage sur le sujet. Contacté le parquet de Rouen n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

"C'est inacceptable ! Il y a urgence !"

Ce nouveau fait divers est l'occasion pour l'élu de rappeler qu'il "manque toujours une centaine d'effectifs de police nationale sur le secteur de Rouen et de son agglomération". Un chiffre confirmé, selon l'élu, par les services même du Premier Ministre, avec lesquels il se serait entretenu "il y a plusieurs semaines".

"C'est inacceptable ! Il y a urgence !", déplore le maire de Rouen qui estime que la collectivité a fait sa part en matière de sécurité quand bien même cette politique "relève de l'Etat et non d'une compétence municipale". Nicolas Mayer Rossignol prend en exemple, notamment, la "hausse de 20% des effectifs de police municipale", la "création d'une brigade de nuit et d'une brigade cynophile" ou encore le "triplement du nombre de caméras de vidéoprotection sur la Ville" et la "création en 2025 d'un poste de police municipale à St-Sever".