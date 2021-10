Deux hommes, cagoulés et munis d'une bombe lacrymogène et d'un objet non-identifié, ont exigé la caisse de cette boulangerie située avenue Galilée. Or, l'employée présente dans la boutique au moment des faits, aurait rechigné à leur remettre.

Les malfaiteurs ont alors arraché le tiroir de la caisse enregistreuse et ont pris la fuite.