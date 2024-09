Rouen. 14 mois après les émeutes dans les quartiers, Léo à table renaît de ses cendres

"On vient savourer les desserts !" s'exclame sourire aux lèvres Ludivine, une cliente habituée de Léo à table sur les Hauts de Rouen. Elle n'a jamais lâché l'équipe, depuis la destruction du restaurant dans les émeutes qui ont fait suite à la mort de Nahel en juin 2023, jusqu'à la réouverture le lundi 16 septembre 2024. Elle soutenait ce restaurant d'insertion qui s'est attaché à garder un lien avec sa clientèle, avec des plats à emporter ou un food-truck. "Plus rien ne se passait dans le quartier, donc on est contents que ça rouvre", poursuit la pharmacienne.

Léo à table s'attache à proposer de la cuisine avec des produits locaux à des prix abordables.

"On veut juste que le restaurant fasse complet tous les midis"

Du côté des équipes aussi, le soulagement est palpable. Les mines sont réjouies et le joyeux brouhaha du coup de feu s'est à nouveau emparé des lieux, flambant neufs après d'importants travaux. "J'étais très émue, soulagée de retrouver les clients et leur sourire", indique Jeannette Morel, la cheffe de cuisine. "On veut juste que le restaurant fasse complet tous les midis", abonde la chef de salle, Angélique Hue.

Environ 230 000 euros de travaux ont été nécessaires pour refaire à neuf le restaurant, pris en charge à environ 80% par l'assurance. Pour le reste, il a fallu compter sur la générosité de mécènes et même de la population. "Le sentiment qui domine, c'est vraiment la fierté d'avoir réussi à s'adapter, d'avoir tenu bon et de rouvrir", indique le directeur de Léo à table, Grégory Lamare, qui ne manque pas de saluer l'élan de générosité dont le restaurant a bénéficié. A tel point qu'il a même pu investir 30 000 euros supplémentaires pour du meilleur matériel. Dix salariés y travaillent, dont 7 en insertion. Quatre étaient déjà là, il y a 14 mois, quand tout a brûlé.

Les affaires reprennent donc et les clients sont au rendez-vous. Une volonté désormais pour Grégory Lamare : "Insérer encore davantage le restaurant dans le quartier, pour que les habitants puissent se l'approprier pleinement." Et éviter que l'inexplicable puisse se reproduire.