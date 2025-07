[Photos] Rouen. Le Tour pour tous : 154 personnes pédalent sur leur vélo d'appartement lors de l'étape Dunkerque-Valenciennes

154 personnes se sont mises dans la peau d'un coureur au Kindarena de Rouen ce lundi 7 juillet à l'occasion du Tour pour tous. Une animation qui a été mise en place par l'Institut régional de la médecine du sport et de la santé, la Métropole et la Ville de Rouen. Depuis 13h, 22 équipes composées de sept coureurs se relaient toutes les 15 minutes pour réaliser l'étape du jour du Tour de France : Dunkerque-Valenciennes, sur des vélos d'appartement et en immersion avec la diffusion de l'étape sur des écrans.

"A la fin, ça donne le tournis"

Dès 13h, les choses sérieuses ont commencé, Rabea Benzia qui faisait partie de l'équipe "Miss Elbeuf féminine" et représentait la maison sport santé d'Elbeuf, a enfourché son vélo. "A la fin, ça donne le tournis et l'impression de ne plus avoir de jambes", détaille cette dernière. Quelques vélos plus loin, Valérie Velly, qui faisait partie de l'équipe "Parachu Rouen Vital'Action", était elle aussi en plein effort. "On est soutenu par l'équipe donc ça donne énormément de courage et on se donne à fond, assure-t-elle. On se rend compte que ça fait mal aux cuisses et que les deux dernières minutes sont très compliquées !" s'exclame-t-elle en riant.

Lors du Tour pour tous, l'équipe Parachu Rouen Vital'Action n'a pas flanché.

Des pédaliers pour les personnes en situation de handicap

Ce lundi, il n'y avait pas que des vélos d'appartements au Kinderena. Deux pédaliers [un appareil qui possède deux pédales] dédiés aux personnes en situation de handicap ont été installés sur une table. C'est comme ça que Sihem Bellil a pu participer à l'animation. "Au lieu de pédaler avec les jambes, je pédale avec mes bras", explique-t-elle. "C'est un peu plus pratique je pense et comme j'ai l'habitude de faire des exercices de vitesse, ça a été", raconte-t-elle en souriant.

Pour le Tour pour tous au Kindarena de Rouen ce lundi 7 juillet, 154 personnes étaient présentes.

"L'activité physique peut être adaptée à différentes pathologies"

L'objectif du Tour pour tous "c'est d'être en immersion avec le Tour de France. On fait le lien entre le sport professionnel et le sport santé", relate Simon Foulongue, coordinateur et enseignant en activité physique adaptée à l'Institut régional de médecine du sport à Bois-Guillaume. Cette animation qui se déroule en plein Tour de France, vise aussi à montrer "que l'activité physique peut être adaptée à différentes pathologies". Tous les vélos prêtés aux participants ont été achetés par l'institut de médecine du sport pour le programme PROMESS. "On a accompagné plus de 800 patients entre 2021 et 2024."