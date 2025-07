Lillebonne. Un été rafraîchissant et ludique à la piscine de La Presqu'île

A Lillebonne, le centre aquatique La Presqu'île offre un espace complet pour se détendre, s'amuser ou se remettre en forme. On y trouve un bassin à vagues, un bassin d'initiation, une pataugeoire ludique et un toboggan de 70 mètres avec effets lumineux. L'espace bien-être propose sauna, hammam, bains bouillonnants et hydrojets. Une salle de remise en forme équipée est également accessible. Le centre propose par ailleurs des cours de natation, d'aquabike, d'aquagym… Et pour cet été, un solarium extérieur permet de se reposer au soleil.

Pratique. Tarifs de l'entrée : de 2,70 à 4,35€. Tarifs des activités sur piscines.cauxseine.fr.