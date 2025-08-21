Insolite. Pourquoi ce Normand récupère-t-il vos cheveux chez le coiffeur ? Indice : ça pourrait bien sauver la mer de la pollution

Tout commence en 2012, quand le Normand Sébastien Vrac, ancien de la Marine nationale, remarque une inscription au sol devant un avaloir : "Ici commence la mer." Ce simple message devient un déclic. "Et si on arrêtait la pollution à la source ?", raconte-t-il sur le site de son entreprise, Cotentin Filtration.

De cette réflexion naît Filtrex, un dispositif primé au Concours Lépine, pensé pour intercepter les déchets dès les caniveaux, avant qu'ils soient rejetés dans la mer. Sa particularité ? Il est rempli de cheveux recyclés, un matériau naturel, biodégradable et surtout gratuit.

Et si vos cheveux pouvaient sauver la mer ? L'invention normande qui dépollue nos villes. - Cotentin Filtration

Des cheveux pour piéger les mégots et plastiques

Un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Les filtres conçus par Cotentin Filtration absorbent hydrocarbures, plastiques et détritus divers, tout en retenant efficacement les cigarettes.

"Nos filtres sont conçus à partir de cheveux collectés localement auprès des coiffeurs", explique Sébastien Vrac. Ce choix ingénieux donne une seconde vie à un déchet abondant et renforce l'économie circulaire.

Cherbourg, ville test pour un littoral plus propre

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin a déjà installé 36 filtres Dépollu'Mer dans ses avaloirs. Le résultat est visible : plus de 29 kilos de mégots récupérés avant d'atteindre la mer.

"Grâce aux filtres mis en place, nous avons constaté une nette amélioration de la propreté des eaux. C'est un engagement fort pour l'avenir de notre littoral", souligne Sébastien Vrac.

Cette collaboration s'inscrit dans une stratégie écologique plus large, où la pédagogie joue un rôle clé. Des marquages au sol rappellent aux passants que chaque déchet jeté dans la rue finit dans l'océan.

Une innovation qui séduit les ports normands

Au-delà de Cherbourg, d'autres territoires misent sur ces filtres à cheveux. Le port de Dives-Cabourg-Houlgate, dans le Calvados, engagé dans la démarche Pavillon Bleu, a choisi cette technologie pour renforcer la protection de son littoral.

L'objectif est clair : multiplier ces solutions simples et durables pour que chaque goutte d'eau rejetée en ville soit plus propre.

De la Marine nationale aux trophées de l'innovation

L'histoire de Filtrex est aussi celle d'une reconnaissance officielle. Depuis 2012, le dispositif a été distingué par :

la médaille d'or du Concours Lépine,

le prix du ministère de la Défense,

le prix Amiral Le Pichon,

le Trophée 3D Défense.

Autant de récompenses qui soulignent l'efficacité de ce système, né d'une idée simple mais visionnaire.

De petits gestes pour un grand impact

Installer un filtre à cheveux dans un caniveau, c'est empêcher des centaines de litres d'eau d'être pollués. "Aujourd'hui, Cotentin Filtration s'engage à protéger les eaux en ville, goutte après goutte, rue après rue", résume Sébastien Vrac.

Une preuve que parfois, une solution à un grand problème environnemental peut se trouver… sans s'arracher les cheveux.