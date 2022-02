Ce bébé de deux mois a déjà une chevelure à faire palir la princesse Raiponce

Née en californie, Isabelle n'a que deux mois et demi, et possède une tignasse impressionnante. A tel point que sa maman n'a pas manqué de partager la photo de sa fille sur les réseaux sociaux, photo qui a fait le tour du web.





Difficile de ne pas s'attendrir devant une telle bouille chevelue. La petite Isabelle a hérité par les internautes du surnom Baby Izzy.





Surfant sur le buzz, la matinale de la chaîne de télévision américaine ABC « Good Morning America », a invité les parents du bébé, David et MacKenzie Kaplan, sur le plateau. Isabelle s'est présenté, coiffée « comme un présentateur télé », ironise un proche de la famille.

Who wears it better? Baby Izzy or @GStephanopoulos?? 😂 Tweet us! pic.twitter.com/WJ0ELDgJHR — Good Morning America (@GMA) 25 mars 2016









Les parents assurent n'avoir utiliser aucun produit sur la chevelure de leur fille.