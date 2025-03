Emballages taxés. "On va voir beaucoup de fermetures" : les boulangeries normandes entre inquiétude et colère

Depuis le 1er janvier 2025, certains commerçants doivent financer le recyclage de leurs emballages. C'est notamment le cas des boulangers. "C'est une taxe supplémentaire", souligne Fabrice Suzanne, président de la fédération régionale de Normandie de boulangerie-pâtisserie. "Notre combat, aux fédérations, c'était de faire porter cette 'taxe' sur les fournisseurs d'emballages et non sur les boulangeries elles-mêmes, pour qu'elle ne soit répercutée ni sur l'artisan ni sur le consommateur, mais ça n'est pas passé."

Un dispositif ancien, mais un coût qui inquiète

Le principe du pollueur-payeur n'est pas nouveau en France. Concrètement, cela signifie que les entreprises doivent financer la collecte et le recyclage des déchets qu'elles génèrent. Jusqu'à présent, les boulangers y échappaient en partie, mais la loi Agec de 2020 a progressivement élargi le dispositif à de nouveaux secteurs. Depuis le début de l'année, les emballages en papier et en carton utilisés pour les baguettes, viennoiseries, gâteaux ou viandes entrent également dans ce cadre.

"Ce n'est pas une taxe", mais une charge de plus qui passe mal

Le gouvernement insiste : il ne s'agit pas d'une taxe, mais bien d'une contribution négociée entre la Fédération des entreprises de boulangerie (FEB) et les éco-organismes Citeo et Adelphe. Le montant retenu est de 0,0079 centime d'euro par emballage, soit une dépense annuelle qui pourrait dépasser 4 500 euros pour certaines boulangeries. "C'est une charge supplémentaire, on n'est pas dupes de ce qui se passe", explique Fabrice Suzanne.

Entre la flambée des prix de l'énergie, des matières premières et l'accumulation des obligations administratives, beaucoup de professionnels craignent pour leur avenir.

"C'est une taxe injuste ! Déjà qu'on souffre avec l'électricité et le gaz, ils nous rajoutent ça au pire moment", s'insurge Christophe Lerosey, boulanger-pâtissier "Au Fournil de Trévières" dans le Calvados.

En Normandie, la colère gronde

Dans les boulangeries normandes, le sujet inquiète et énerve. "C'est toujours plus, plus, plus de charges ! On a encore du stock, mais on verra bien sur les prochaines factures", redoute Séverine Hennequin, boulangère dans la Manche.

Cédric Jousset, artisan à Crulai, dans l'Orne, met en garde : "On nous a prévenus à la dernière minute. On ne sait pas encore exactement combien ça va nous coûter, mais c'est une charge de plus. Ceux qui sont déjà juste vont souffrir. D'ailleurs, à Alençon, certains sont déjà descendus dans la rue pour protester."

Les conséquences pour les consommateurs

Face à ces nouvelles dépenses, beaucoup de boulangers envisagent de répercuter ces coûts sur leurs clients. "Si on veut survivre, on n'aura pas le choix", reconnaît un artisan normand. Fabrice Suzanne est du même avis : "Si j'ai un conseil pour les boulangeries, c'est de répercuter ces quelques centimes sur les produits. On est des chefs d'entreprise, on doit la faire perdurer, il faut que nos marges continuent à être raisonnées."

Une participation citoyenne, ancrée dans la société actuelle

"Il faut aussi comprendre que cette nouvelle taxe fait partie de la société d'aujourd'hui", nuance Fabrice Suzanne. "C'est à nous aussi, en tant que citoyens, de faire attention à nos déchets, même si malheureusement, en bout de la chaîne, c'est toujours le consommateur qui paie."

Les bouchers aussi concernés

Si les boulangers sont les plus affectés, d'autres métiers de bouche ne sont pas épargnés. Les bouchers normands doivent eux aussi s'acquitter de cette contribution pour leurs emballages. Toutefois, l'impact sera moindre, car la fréquentation d'une boucherie est généralement inférieure à celle d'une boulangerie.

Des commerces de proximité en danger ?

Au-delà de cette contribution, c'est une profession entière qui se sent menacée. "On voit beaucoup de fermetures, et on va en voir encore, parce que ceux qui sont juste ne peuvent plus tenir", s'inquiète Cédric Jousset. Fermetures, colère des artisans, hausse des prix… Les boulangers normands lancent un cri d'alarme.