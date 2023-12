Conso. 22 euros en plus sur le ticket de caisse du repas de Noël

Eh oui, cette année, l'inflation est vraiment partout. En 2023, les courses pour le repas des fêtes de fin d'année devraient vous coûter plus cher. A moins d'avoir fait quelques provisions ou d'avoir décortiqué toutes les promotions, le panier référence qui se compose des 13 produits phare de Noël augmente de 22 euros par rapport à l'année dernière, nous explique l'institut NielsenIQ. Le panier passe ainsi de 122,45 euros en 2022 à 144,36 euros en 2023 pour une famille de six personnes. Certains produits comme la dinde ou le chocolat ont fait un bond gigantesque.

Des hausses spectaculaires

Prenons par exemple le foie gras et la dinde. Ces deux produits sont les plus chers de notre panier, mais aussi ceux qui ont subi la plus grande augmentation. Ils représentent à eux seuls 11 euros d'augmentation sur la hausse de 22 euros. Le foie gras est passé de 17,54 euros l'an dernier à 22,69 euros en 2023. La dinde de notre panier, qui est une dinde de base, passe de 18,14 euros à 23,67 euros. La boîte de chocolats quant à elle passe de 9,58 euros en 2022 à 13,03 euros cette année. Mais, tenez-vous bien, elle s'est allégée de cinq grammes. Elle est donc plus légère, mais plus chère. La faute à la hausse du prix du sucre et du cacao.

Hausse des prix sur 13 références composant le panier de Noël entre 2022 et 2023

Moins cher mais moins bon

Globalement, les prix grimpent juste avant Noël, on gagne parfois deux voire trois euros par produits entre novembre et décembre. On constate également que les consommateurs délaissent ce genre de produits au profit de produits moins chers et de moins bonne qualité. Des concessions et des tendances qui devraient perdurer en 2024.