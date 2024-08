Consommation. La réduflation en Normandie : débusquer l'inflation invisible

Par exemple, un paquet de biscuits qui contenait autrefois 200 grammes en contient maintenant 180 grammes, mais coûte toujours le même prix.

Un phénomène ressenti en Normandie

En Normandie, comme ailleurs en France, les consommateurs ont remarqué cette tendance dans divers produits de consommation courante. Un exemple concret peut être observé avec certains produits laitiers. Par exemple, une célèbre marque de camembert normand a récemment réduit la taille de ses portions individuelles, tout en maintenant le même prix de vente.

Pourquoi la Shrinkflation ?

Les entreprises justifient souvent la réduflation par l'augmentation des coûts de production, des matières premières et de la main-d'œuvre. Plutôt que d'augmenter les prix, elles choisissent de réduire la quantité pour ne pas effrayer les consommateurs avec une hausse de prix directe.

Un exemple concret de réduflation sur les bouteilles de Cointreau qui passent de 75cl à 70cl.

Comment les consommateurs peuvent réagir

Les consommateurs normands, tout comme les autres, peuvent réagir en étant plus vigilants sur les étiquettes et en comparant les prix au kilogramme ou au litre. Il est également possible de privilégier les produits locaux et les circuits courts, souvent moins touchés par cette pratique.

Depuis le 1er juillet 2024, les grandes surfaces doivent avertir leurs clients

Pour éviter que les consommateurs ne soient abusés, un arrêté du 1er juillet 2024, les grandes surfaces (plus de 400m2) doivent signaler pendant deux mois, à leurs clients, les produits préemballés dont le prix au litre ou au poids a augmenté alors que la quantité a diminué. Ils doivent indiquer la diminution de la quantité vendue ainsi que l'augmentation du prix en pourcentage ou en euros, par exemple en écrivant : "Pour ce produit, la quantité vendue est passée de 500 à 450g et son prix au kilogramme a augmenté de 2%." Ce qui explique ces nouvelles petites cartes que vous retrouvez par exemple chez Carrefour.

[photo]

Exemples de shrinkflation en 2024

• La capacité de la bouteille d'eau Salvetat (groupe Danone) a été réduite de 8%

• Les sirops Teisseire commercialisent des bouteilles d'une capacité réduite de 20%

• Dash (Procter & Gamble) a réduit ses conditionnements de 27 doses à 25 doses

• Pampers (Procter & Gamble) a réduit le nombre de couches dans ses paquets de 1 à 2 en moyenne

• Magnum & Cartes d'Or (Unilever) ont réduit leurs conditionnements, en nombre ou en volume