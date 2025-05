Le Havre. 139 postes menacés, un four arrêté définitivement : la verrerie Saverglass se réorganise

C'est un fleuron de l'industrie havraise, spécialisé dans la fabrication de bouteilles en verre haut de gamme pour le secteur des vins et des spiritueux. Le groupe Saverglass annonce, mercredi 14 mai, un projet de réorganisation de sa verrerie du Havre, qui pourrait conduire à la suppression de 139 postes au sein de l'usine Tourres & Cie, dans le quartier de Graville - La Vallée Béreult.

Une "détérioration des marchés affectant l'ensemble du secteur"

Dans un communiqué, le groupe évoque une "détérioration des marchés affectant l'ensemble du secteur de l'emballage en verre" à laquelle s'ajoutent "de profonds changements des modes de consommation" et "la mise en place de barrières douanières". La Chine a notamment imposé une hausse des droits de douane au cognac, et les menaces des Etats-Unis impactent aussi la filière.

"139 postes menacés, c'est un coup de massue", réagit Dimitri Grenier, délégué CGT du site, qui n'est cependant pas surpris de cette annonce. "Nous avons des difficultés à diminuer nos stocks, sans perspective réelle de reprise. Nous avons déjà connu des périodes de creux par le passé, mais pas aussi longues."

Un four à l'arrêt depuis 2023

Si le site a connu une forte hausse d'activité après la crise du Covid-19, l'inflation associée à la hausse des prix de l'énergie, du transport maritime, des matières premières avaient déjà conduit Saverglass à mettre à l'arrêt un four en octobre 2023 en raison de la baisse des commandes. Le site havrais a aussi mis en place des mesures de chômage partiel pendant six mois en 2024 et quatre mois déjà en 2025, rappelle la CGT.

"Après avoir déployé depuis 18 mois tous les moyens disponibles pour maintenir l'activité et sauvegarder les emplois, la situation est telle que l'entreprise doit adapter sa capacité de production à la demande du marché", explique Saverglass, qui annonce l'arrêt définitif du four déjà inactif.

Tous les secteurs de l'usine impactés

L'usine Tourres & Cie, qui employait encore plus de 600 personnes il y a quelques années, a vu ses effectifs se réduire à 480 salariés, à la faveur du non-renouvellement de CDD. Pour l'heure, le détail des 139 postes menacés n'est pas connu, mais le plan de réorganisation devrait toucher tous les secteurs du site havrais. "Les négociations débuteront mercredi 21 mai avec l'objectif qu'il n'y ait aucun licenciement sec", poursuit Dimitri Grenier.

Saverglass fait par ailleurs savoir que ce projet de réorganisation a pour but de faciliter la mise en œuvre de la décarbonation du site, à commencer par la modernisation du four encore en activité. "Le site du Havre deviendrait ainsi pilote pour les fours 'bas carbone' de Saverglass", ambitionne le groupe.