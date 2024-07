Consommation. Le produit le plus touché par l'inflation ces derniers mois est un des produits préférés des Normands

Le saviez-vous ? Les jus de fruits font partie des produits les plus concernés par l'augmentation des prix. Et ^parmi eux, le jus d'orange est le plus fortement impacté. En Normandie, où 84,5% de la population en consomme quotidiennement, les effets de la hausse des prix sont particulièrement ressentis.

L'inflation générale des produits de grande consommation

Depuis février 2022, l'association 60 millions de consommateurs publie un tableau de bord mensuel sur l'évolution des prix dans les grandes surfaces. Les données collectées par l'institut NielsenIQ, provenant de 10 000 points de vente, révèlent une hausse globale des prix de 18,1% sur deux ans (avril 2022-avril 2024). Mais le jus d'orange est le produit le plus impacté par cette hausse des prix ces derniers mois. En effet, si on observe le tableau réalisé par 60 millions de consommateurs, on remarque que les jus sont le produit le plus touché par l'inflation, surtout ceux premier prix… Une boisson ancrée dans le quotidien qui devient presque un luxe, même pour les jus d'entrée de gamme.

Tableau de la hausse des prix alimentaires avec l'inflation. - 60 millions de consommateurs

La Normandie : consommatrice numéro un de jus d'orange

Une enquête récente menée par le Fruit Juice Science Centre, en collaboration avec Savanta, a analysé la consommation de jus de fruits en France et en Europe. Cette étude, réalisée auprès de 2 024 répondants, révèle que la Normandie se distingue par sa consommation élevée de jus d'orange. En effet, 84,5% des Normands en consomment régulièrement, ce qui dépasse la moyenne nationale, et en fait la première région consommatrice.