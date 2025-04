People. Valérie Bonneton dévoile ses adresses secrètes en Normandie : "C'est un concentré de rêve" !

Quand les caméras s'éteignent, Valérie Bonneton n'a qu'un réflexe : “Je fonce là-bas dès que mon agenda le permet”, confie-t-elle à Télé Magazine. Ce “là-bas”, c'est en Normandie. A l'affiche du film Des jours meilleurs, elle incarne une mère brisée par l'alcool. Mais dans la vraie vie, c'est le calme, la famille et le bon air marin de nos côtes normandes qui la ressourcent.

“Je mets de la musique, ça me détend, je taille la route pour aller en Normandie”, avoue-t-elle.

Trouville, Deauville : le paradis perso de Valérie Bonneton

Valérie Bonneton ne s'est pas tournée vers la Normandie par hasard. Elle avait d'ailleurs confié au Figaro ses meilleures adresses il y a plusieurs années, c'est une habituée de la côte. Entre Trouville et Deauville, l'actrice a ses repères. Elle y a même passé une partie de son enfance.

Ses coups de cœur ? L'hôtel Flaubert, “directement sur la plage”, la brasserie Les Vapeurs pour ses fruits de mer déments, ou encore la pâtisserie Charlotte Corday où elle se damne pour un éclair au chocolat. Bonus : elle adore faire ses courses au marché du dimanche, bio évidemment.

Famille, amour et nature : le trio gagnant

A la Normandie, Valérie Bonneton associe aussi des souvenirs de famille. Ses enfants, Joseph et Marguerite (nés de son union avec François Cluzet), ont grandi, mais le lien est toujours là. Un petit bonheur normand entre baignades, balades à Saint-Hymer et plats mijotés. Son “paradis”, comme elle l'appelle. Et on comprend pourquoi.

l'anecdote de “vraie” Normande : "C'est un concentré de rêve et un lieu tout à fait idéal pour retrouver la sérénité, ainsi que pour marcher ! Petite anecdote : c'est ici même qu'est enterrée la célèbre mère Denis, superstar de la pub des années 1970 et 1980 pour les machines à laver Vedette." Rien que ça !

Les bonnes adresses de Valérie Bonneton pour un week-end 100% star

Si vous voulez marcher dans les pas de Valérie Bonneton, voici quelques stops obligés :

• Les Vapeurs à Trouville : fruits de mer et déco rétro.

• Charlotte Corday : la pâtisserie qui rend accro.

• Hôtel Flaubert : les pieds dans le sable.

• Chez Chantal : fromages, caramels et confitures maison.

• Thalasso de Deauville : pour un bain de boue qui fait tout oublier.