People. A 82 ans, Michel Drucker confie le secret de sa longévité

A 82 ans, Michel Drucker ne connaît pas la case "retraite". Depuis plus de 60 ans, il squatte le petit écran avec son éternel sourire, son fauteuil rouge et une passion intacte pour les dimanches à la télé. De Stars à Vivement Dimanche, l'animateur est devenu un véritable monument audiovisuel. Et il n'a visiblement pas prévu de raccrocher.

Le vrai secret ? Une hygiène de vie en béton

Invité à se confier dans Télé 7 Jours pour la sortie de son livre Avec le temps…, Drucker n'a pas esquivé les questions sur sa forme olympique. "Je n'ai jamais fumé ni bu”, a-t-il lancé sans détour. Et il ajoute même : "La télévision est une drogue dure, et pour exercer longtemps ce métier, il faut s'y préparer."

Pas de virées arrosées, pas de cigarettes, pas de folie nocturne… Un mode de vie presque austère, mais qui, à l'évidence, lui réussit. "Je suis marié depuis cinquante-trois ans”, glisse-t-il aussi, comme pour rappeler que sa stabilité personnelle joue un rôle clé dans ce marathon de la longévité.

Deux opérations à cœur ouvert… et un moral en acier

Evidemment, tout n'a pas été simple. Michel Drucker a connu deux lourdes opérations à cœur ouvert, en 2020 puis en 2023. "A chaque fois, j'ai vraiment cru que je ne m'en sortirais pas”, confie-t-il avec une sincérité touchante. Mais il a tenu bon, en grande partie grâce à ses proches : "Ce qui m'a fait tenir, c'est ma famille… et mes patrons, qui m'ont promis de m'attendre le temps qu'il faudrait.”

L'exemple Drucker : une inspiration pour toutes les générations ?

Dans un monde où le burn-out est répandu et les excès souvent valorisés, Michel Drucker incarne une personnalité publique phare, discrète mais solide. Pas besoin de cures ou de coachs de vie : il suffit parfois d'un peu de rigueur, beaucoup de passion… et zéro cigarette.

Alors, prêt à troquer le mojito pour une camomille ? Si ça peut nous garantir la forme de Michel à 82 ans, on signe tout de suite.