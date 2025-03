People. Michel Drucker : il dévoile la raison pour laquelle sa chienne emblématique Isia a disparu des plateaux !

Depuis toujours, Michel Drucker partage une relation particulière avec ses chiens. "J'ai toujours eu un chien à côté de moi", confiait-il dans une interview accordée à Yolaine de la Bigne, fondatrice du site L'Animal et l'Homme. Parmi eux, une chienne se distingue : Isia (parfois orthographiée Izia).

"Jamais sans son chien" : Michel Drucker et Isia, une histoire fusionnelle

Isia est une border collie croisée, adoptée par l'animateur après un sauvetage en Europe de l'Est. "Elle a échappé aux fourrières de ceux qui trouvent qu'il y a trop de chiens dans les rues à Bucarest", expliquait Michel Drucker. Dès son adoption, une connexion unique s'est établie : "Je ne l'ai pas dressée, elle a tout de suite compris comment je fonctionnais." Son rôle va bien au-delà de la simple compagnie : "Elle me rassure, calme mes angoisses et me rappelle qu'il y a autre chose dans la vie que la télévision."

Pourquoi Isia ne vient-elle plus sur les plateaux de "Vivement Dimanche" ?

Longtemps présente sur les plateaux télé aux côtés de Michel Drucker, Isia faisait partie intégrante du décor de "Vivement Dimanche". Mais depuis plusieurs mois, l'adorable chienne manque à l'appel. La raison ? L'animateur de 82 ans s'en est confié à Télé Star dans une interview récente.

"Aujourd'hui, hélas, Isia ne peut plus venir. Elle se fait vieille, n'entend plus et voit moins bien. J'ai peur qu'elle soit éblouie par les projecteurs", a-t-il révélé. Une décision prise avec bienveillance pour préserver le bien-être de sa fidèle compagne.

Une retraite paisible pour Isia

Si Isia ne foule plus les plateaux télé, elle profite désormais d'un repos bien mérité. "Elle suit encore Vivement Dimanche, mais depuis le canapé de son nid douillet", plaisante Michel Drucker. Une vie plus calme, rythmée par des promenades et des moments de complicité avec son maître.

L'animateur, grand défenseur de la cause animale, en profite pour passer un message : "Avoir ma chienne avec moi, c'était une façon de sensibiliser contre l'abandon des animaux et de rappeler qu'il faut en prendre soin." Un engagement fort qui, même sans Isia sur les plateaux, continue d'être porté haut et fort par Michel Drucker.