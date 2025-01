Calvados. Il faut sauver Wally, le chien qui a traversé l'Atlantique !

Imaginez : sable blanc, cocotiers, et un petit chien qui gambade sur les plages des îles Saint-Martin. C'était la vie de Wally, un toutou aussi mignon qu'aventurier. Mais derrière cette carte postale se cache une réalité bien plus dure : abandonné, maltraité, livré à lui-même, Wally n'avait personne pour veiller sur lui.

C'est là que Karen, Sophie, Maxime et Iman entrent en scène. Ces héros du quotidien ont tout fait pour offrir une nouvelle chance à ce petit rescapé. Après un périple digne d'un film d'aventure, Wally a traversé l'Atlantique pour atterrir… en Normandie. Oui, adieu les températures tropicales, bonjour les manteaux et les bottes en caoutchouc (il en a vraiment porté) !

Son histoire touchante en vidéo

Un chien au grand cœur, prêt pour une nouvelle vie

Agé de deux ans, Wally est un amour sur pattes. Une fois en confiance, il devient une véritable boule d'affection. Son truc à lui ? Les câlins, les balades au bord de la mer et découvrir le monde. Bref, un chien parfait pour les amateurs d'aventures… et de siestes au coin du feu.

Côté colocataires, Wally s'entend bien avec les autres chiens (tant qu'ils ne jouent pas les chefs). Il adore les enfants, mais les chats ? Ça reste à tester. Une chose est sûre : Wally a beaucoup d'amour à donner, à condition de trouver une famille qui saura lui offrir tout le confort et la sécurité qu'il mérite.

Comment adopter Wally ?

Actuellement hébergé au Refuge des Orphelins dans le Calvados, Wally attend avec impatience sa nouvelle maison. Vous craquez déjà ? Voici la marche à suivre :

• Envoyez un mail à refugedesorphelins@associationstephanelamart.com en précisant votre situation (maison ou appart, présence d'un jardin, enfants, autres animaux, etc.).

• Patientez pendant que l'équipe examine votre dossier.

• Préparez-vous à accueillir une boule de poils qui va changer votre vie.

• Vous avez des questions ? Appelez le refuge au 02 31 36 61 79.

Un voyage qui inspire la solidarité

L'histoire de Wally est une belle preuve de solidarité. Grâce à des personnes dévouées et au Refuge des Orphelins, ce petit chien a une chance de vivre la vie qu'il mérite. Alors, si vous rêvez d'un compagnon fidèle et que vous avez un faible pour les fins heureuses, Wally n'attend plus que vous.